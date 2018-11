Che fine ha fatto la legge sulle chiusure domenicali che doveva essere approvata entro

Che fine ha fatto la “web tax” europea? : La tassa sulle multinazionali americane che si occupano di tecnologia è ferma da un po' al Consiglio dell'UE, e la sua approvazione non è scontata

L’Amica Geniale slitta ancora : messa in onda a fine novembre e le polemiChe non si placano : Da martedì in martedì il pubblico di Rai1 ha atteso inutilmente la messa in onda de L'Amica Geniale e alla fine è arrivata la notizia che ha messo in crisi tutti: L'Amica Geniale andrà in onda proprio questo mese ma non a metà novembre come previsto bensì alla fine. Con un comunicato stampa la Rai ha annunciato che la serie tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante andrà in onda al 27 novembre prossimo. In particolare, si legge: "Rai ...

Che fine ha fatto Stefano Guberti? Esperienze in Serie A tra Roma e Sampdoria : Stefano Guberti nato come esterno prettamente offensivo, sotto la guida di Domenico Di Carlo alla Sampdoria ha iniziato a giocare come vertice alto nel rombo di centrocampo, ovvero in posizione di trequartista. Dopo un girovagare in varie squadre tra Ascoli, Bari, Sampdoria, Roma, Torino ed aver avuto problemi con la giustizia, scandalo calcioscommesse, nell’estate del 2015 viene aggregato dal Perugia, in Serie B. Nell’estate 2017 ...

Uno degli ostaggi nell’ufficio postale : «Ha detto Che ci fa fare una brutta fine» : Francesco Amato, imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo “Aemilia”, tiene in ostaggio quattro dipendenti. «Vuole parlare con Salvini»

Jo Squillo oggi : Che fine ha fatto la cantante : Jo Squillo è una delle tante meteore apparse nel panorama della musica italiana negli opulenti e goderecci anni ’80 del ventesimo secolo. Lei è stata una delle donne più in voga degli anni ’90, soprattutto a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo quando, in compagnia di Sabrina Salerno, presentò la canzone “Siamo donne”, una sorta di inno all’emancipazione femminile che ha portato un tocco di novità nel suo curriculum ricco di ...

Elisa Isoardi dice addio a Matteo Salvini - il post social Che annuncia la fine della loro relazione : È finita tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini: la coppia composta dal Ministro dell’Interno italiano e dalla presentatrice de ‘La Prova del Cuoco’ si è detta addio “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo“. Con questa frase sui social, Elisa Isoardi ha messo un punto alla relazione con Matteo ...

Che fine ha fatto Jean-Pierre Papin? Da calciatore due stagioni al Milan : Jean-Pierre Papin dopo aver lasciato il calcio giocato, dal settembre 2005 al giugno 2006 allena il Bassin d’Arcachon Sud, con cui conquista la promozione in CFA2 (quinta divisione) e la Coppa d’Aquitania. Nel luglio 2006 diventa allenatore dello Strasburgo in Prima categoria conseguendo la promozione in Ligue 1. Licenziato nonostante il risultato ottenuto, Papin non rimane a lungo disoccupato e viene assunto dal RC Lens dopo ...

Che fine ha fatto Marco Ferrante? In carriera 114 gol con il Torino : Marco Ferrante terminata la carriera agonistica, è diventato procuratore di calciatori. Nella stagione 2010-2011 entra nello staff del Monza come collaboratore tecnico. Nel settembre 2012 inizia il corso da direttore sportivo a Coverciano. Nella carriera da calciatore ha lasciato il segno a Torino con 114 gol, da segnalare 11 presente ed una rete con l’Inter. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Pensioni - quota 100 e il "trucChetto" delle finestre di uscita : Ecco come funziona l'escamotage che il governo intende reintrodurre per contenere la spesa Pensionistica. E per gli statali...

Paola Caruso - Che fine ha fatto il padre di suo figlio? La ‘drammatica’ verità : “Ecco cosa fa” : Paola Caruso torna a parlare del padre del figlio che sta portando in grembo adesso. Proprio nella settimana in cui, a Pechino Express 2018, l’ex naufraga ha scoperto di essere incinta. La puntata è andata in onda il primo novembre anche se, naturalmente, gli episodi sono stati registrati nei mesi estivi. L’ex naufraga aveva deciso di comprare un test di gravidanza perché “aveva un ritardo”, come ha dichiarato Tommaso ...

Paola Caruso massacra il padre di suo figlio : 'Che fine ha fatto? Si fidanza una volta a settimana' : Il rapporto tra Paola Caruso e il padre di suo figlio, Francesco Caserta , non è dei più idilliaci e già si sapeva. A confermare che tra i due il sereno non è ancora tornato è proprio l'ex bonas di

Perché la fine di Amal è una sconfitta per l'Occidente : Nessuno può dirsi senza colpe: gli Stati Uniti, considerato che a Damasco si è consumata la più grande sconfitta in politica estera di Barack Obama , sostanzialmente certificata dalle roboanti e ...

