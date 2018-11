: #ChampionsLeague: #Napoli e #Inter pareggiano con #Psg e #Barcellona - ilRomanistaweb : #ChampionsLeague: #Napoli e #Inter pareggiano con #Psg e #Barcellona - NotizieIN : Champions, pareggiano Napoli e Inter - Cyber_Feed : • Cyber News • #Champions, pareggiano Napoli e Inter -

Pareggini per, che si ritagliano ottime chance per passare la fase a gironi.-Paris St.Germain 1-1 Ospiti avanti al 47'pt con Bernat servito da Mbappé. Buffon protagonista con un paio di ottime parate. Al 62' pari col rigore di Insigne (fallo su Callejon di Thiago Silva).-Barcellona 1-1 Tante occasioni per gli ospiti,i nerazzurri contengono. Handavic protagonista su Dembelé, Coutinho, Suarez e Rakitic. I gol nel finale: all'83' diagonale di Malcom, all'87' pari di Icardi.(Di martedì 6 novembre 2018)