Cesare Cremonini ha svelato la super scaletta del primo concerto del nuovo tour

Il viaggio nel video di Possibili Scenari di Cesare Cremonini - ultimo singolo prima del tour : Il video di Possibili Scenari di Cesare Cremonini arriva a qualche settimana dall'approdo in radio dell'ultimo singolo, che porta il titolo della più recente prova di studio dell'artista bolognese. Il viaggio tra i Possibili Scenari è il tema principale del video che l'artista ha voluto dedicare all'ultimo estratto dal disco, che va ad anticipare il tour nei palasport che sarà avviato nelle prossime settimane. Possibili Scenari è il ...

Cesare Cremonini - Possibili scenari | Testo - Audio - MP3 : Canzone Cesare Cremonini, Possibili scenari: Audio + Testo, video, MP3 Cesare Cremonini, Possibili scenari Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Cesare Cremonini è Possibili scenari: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il prossimo estratto dall’ultimo disco di inediti arriva a poco meno di un mese […]

Annunciato il nuovo singolo di Cesare Cremonini a un mese dall’avvio del tour : audio e testo : Il nuovo singolo di Cesare Cremonini è Possibili scenari. Il prossimo estratto dall'ultimo disco di inediti arriva a poco meno di un mese dall'avvio delle date nei palasport che saranno aperte dal concerto al Palabam di Mantova nel quale l'artista bolognese terrà la data di apertura. Dopo Poetica, con il quale ha aperto il suo nuovo corso discografico, ma anche Nessuno vuole essere Robin e Kashmir-Kashmir, Cesare Cremonini è ora pronto a ...

Cesare Cremonini in Tour – Annunciata la terza data a Milano - al via oggi le prevendite : Cesare Cremonini: terza data a Milano il 16 dicembre al Mediolanum Forum, da oggi alle 15,00 aperte le prevendite Aprono oggi alle 15,00 le prevendite della terza data al Mediolanum Forum che si terrà il 16 dicembre e che sarà la chiusura del Tour di Cesare Cremonini, iniziato quest’estate con i quattro concerti negli stadi. I biglietti saranno disponibili per l’acquisto dalle ore 15.00 di oggi su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e ...

Terzo concerto per Cesare Cremonini al Mediolanum Forum di Assago : prezzi dei biglietti in prevendita : Cesare Cremonini al Mediolanum Forum di Assago aggiunge il Terzo concerto. Per far fronte alla grande richiesta di biglietti per le date del tour 2018 nei palazzetti dello sport, Cesare Cremonini annuncia un nuovo evento in programma per il mese di dicembre al Mediolanum Forum di Assago. I biglietti per il nuovo show in programma per il 16 dicembre 2018 saranno in prevendita dalle ore 15.00 di oggi, venerdì 21 settembre, attraverso il ...

Cesare Cremonini stregato dal Duomo e dall'amatriciana "favolosa" : "In questa foto non c'è la amatriciana favolosa che ho mangiato al ristorante 'La Pergola' di Orvieto". Lo scatto in questione non poteva che essere il Duomo, simbolo della città nel mondo. A postarlo sul proprio profilo Instagram il cantautore bolognese Cesare Cremonini, che martedì 18 settembre di passaggio sulla Rupe ha mostrato di apprezzare non solo le bellezze artistiche ...