Cecilia Rodriguez parla di Ignazio Moser | “Non ho tanta voglia di sposarmi”

Costanzo Show - anticipazioni : Irama - Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser e gli ospiti : Mercoledì 7 novembre, in seconda serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il talk condotto da Maurizio Costanzo

Gf Vip - la Salemi copia il look di Cecilia Rodriguez? : L'ottava puntata del Gf Vip è stata piuttosto movimentata, ma fin dalle prime riprese i telespettatori hanno notato un particolare che sta facendo discutere. Quale? Il look di Giulia Salemi. Cosa c'è ...

Ignazio Moser lascia senza fiato Cecilia Rodriguez per il loro anniversario : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser festeggiano un anno d’amore, la sorpresa dell’ex ciclista spiazza la bellissima argentina-- Cecilia Rodriguez riceve una bellissima sorpresa da parte di Ignazio Moser per il loro anniversario di fidanzamento. L’argentina, di ritorno da Fuerteventura dove è stata impegnata con uno shooting fotografico, trova la propria casa invasa da palloncini e rose. Il regalo riservato dal fidanzato della sorella di ...

Cecilia Rodriguez - un anno d'amore con Moser. I festeggiamenti da favola : La coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stata la più chiacchierata e controversa dell’ultimo anno. Sconvolti dalla passione, i due si sono innamorati alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, sotto le telecamere della Casa più spiata d’Italia. E chi ha creduto che si trattasse di un fuoco di paglia, ha fatto un semplice errore di calcolo.--Cecilia Rodriguez, sorella di Belen ed ex fidanzata di Francesco Monte, ieri ha ...

Cecilia Rodriguez - un anno d’amore con Moser. I festeggiamenti da favola : La coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stata la più chiacchierata e controversa dell"ultimo anno. Sconvolti dalla passione, i due si sono innamorati alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, sotto le telecamere della Casa più spiata d"Italia. E chi ha creduto che si trattasse di un fuoco di paglia, ha fatto un semplice errore di calcolo. Cecilia Rodriguez, sorella di Belen ed ex fidanzata di Francesco Monte, ieri ha ...

Ignazio Moser sorprende Cecilia Rodriguez : il regalo da sogno per il primo anniversario : Mille rose, candele, palloncini: l'ex ciclista ha organizzato una sorpresa da sogno per la fidanzata che sui social ha...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : la sorpresa di lui per il primo anniversario lascia senza fiato. Guarda le FOTO : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano il loro primo anno di amore: la sorpresa di lui lascia senza fiato Ad un anno esatto dall’inizio di tutto, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono ricongiunti... L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la sorpresa di lui per il primo anniversario lascia senza fiato. Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - anniversario da favola : la sorpresa di lui lascia senza fiato : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano il loro primo anno di amore: la sorpresa di lui lascia senza fiato Ad un anno esatto dall’inizio di tutto, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono ricongiunti oggi per festeggiare il loro primo anniversario insieme. Da quando si sono scambiati il primo bacio al Grande Fratello Vip i […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, anniversario da favola: la sorpresa di lui lascia senza ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il colpo basso degli autori sulle corna di Cecilia Rodriguez : Ad Halloween lo scherzetto lo fanno gli autori del Grande Fratello Vip . Per Francesco Monte una sinistra coincidenza: la produzione l'ha fatto travestire da vampiro nel party dedicato alla notte dei ...

Cecilia Rodriguez e la madre parlano del loro passato in Argentina : Nuovi aneddoti sul passato di Cecilia Rodriguez in Argentina: parla la madre Veronica Cecilia Rodriguez e sua madre sono state le protagoniste dell’ultima puntata dell’Armadio di Chechu del sito 361magazine.com. La signora Veronica compare raramente in TV ma, ogni volta che lo fa, racconta sempre degli aneddoti sulla sua famiglia. In Argentina, la famiglia Rodriguez […] L'articolo Cecilia Rodriguez e la madre parlano del loro ...

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez : shooting in Marocco per la loro nuova collezione ‘Me Fui Beachwear’ : Belen e Cecilia Rodriguez in Marocco: in bikini per lo shooting Lo shooting in Marocco è bollente, il backstage “autoprodotto” con il suo smartphone, ancora di più. Belen infiamma i social con scatti e video mozzafiato,... L'articolo Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez: shooting in Marocco per la loro nuova collezione ‘Me Fui Beachwear’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - il tenero post per il primo anniversario : «Un anno di noi» : Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il primo anniversario di fidanzamento. Stamattina, l'ex ciclista ha dedicato un tenero post su Instagram alla sorella di Belen. «Un anno di...

Belen e Cecilia Rodriguez shooting fotografico in Marocco : Belen e Cecilia Rodriguez lo shooting in Marocco è bollente. Belen infiamma i social con scatti e video mozzafiato, mentre ancheggia con un costume intero in una strada sterrata e mostrando le sue forme. Cecilia Rodriguez, protagonista dello stesso servizio fotografico, con un bikini nero sfoggia anche le sue forme da capogiro. Mentre in Italia il settimanale Chi mostra le immagini di una cena milanese con il cestista argentino Bruno Cerella, in ...

Belen-Cecilia - il bacio tra le sorelle Rodriguez è hot : momenti ‘piccanti’ durante il backstage [VIDEO] : Belen Rodriguez e la sorella Cecilia sono due personaggi seguitissimi, in particolar modo su Instagram sono tantissimi i follower che ogni giorno seguono con grande attenzione le showgirl. Continuano le voci di gossip che riguardano Belen dopo la fine della storia d’amore con il pilota della MotoGp Andrea Iannone, si parla di un nuovo amore per l’argentina. Prosegue invece la relazione tra Cecilia ed Ignazio Moser, la coppia si ...