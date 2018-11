Cecchi Paone e il presunto flirt con l' ospite di Pomeriggio 5

leggo

: Elia che spiega a Cecchi Paone la differenza fra razzismo e campanilismo vale più di quindici edizioni de La macchina del tempo. #gfvip - MarioManca : Elia che spiega a Cecchi Paone la differenza fra razzismo e campanilismo vale più di quindici edizioni de La macchina del tempo. #gfvip - davidemaggio : Volere fare a Cecchi Paone i complimenti di rito per la coerenza. Ho trovato coerente concentrarsi sul 'razzismo' d… - MarioManca : Il sorriso compiaciuto di Cecchi Paone di fronte a Elia che, con garbo ed educazione, gli spiega che, forse forse,… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Grande Fratello Vip, Alessandronell'occhio del ciclone. A5 si è tornati a parlare del reality condotto da Ilary Blasi e il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi avrebbe tirato fuori un'indiscrezione. Secondo il giornalista, ci sarebbero state voci di untrae un volto noto di Canale 5. Ma Alessi vuole che a raccontare la storia sia Roger Garth, il modello opinionista di Barbara D'Urso.Ecco cosa avrebbe detto Garth: «Quando facevo Marchette (il programma di Piero Chiambretti, ndr) uscirono voci su una presunta storia tra me e. In realtà siamo usciti solo per lavoro». Alessi però avrebbe continuato a stuzzicare il modello. «Forseha frainteso», avrebbe scherzato, facendo undoppio senso con il titolo del programma di Chiambretti.Ma Barbara D'Urso ferma il siparietto: «Mi dissocio da queste battute». E si torna a parlare di Grande Fratello Vip. Dalla marchesa a Walter Nudo, tutte le news sull'ultima diretta. Il capitolo Alessandroè chiuso.