C' è vita nell' universo? L' esperto lo spiega al Liceo scientifico R

Gb - Tony Blair nella bufera a causa del suo "vitalizio" : Tony Blair è divenuto recentemente bersaglio di forti critiche da parte dei media britannici a causa del suo ' vitalizio '. L'ex premier avrebbe infatti percepito finora milioni di euro di denaro ...

Elisa Isoardi rivela al settimanale Chi : “Io e Matteo Salvini ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa”. E nella vita della conduttrice c’è l’ombra di uno stalker : “Matteo e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto che, ripeto, è stato un grande amore“. Così, in esclusiva al settimanale Chi in edicola da mercoledì, Elisa Isoardi ha rivelato la data della rottura con il ministro dell’Interno, avvenuta mesi fa e comunicata solo oggi su Instagram ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della quinta giornata. Daniele Lavia - che novità! Nelli titolare - Lanza risplende - ok Zaytsev : Nel weekend si è disputata la quinta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. FILIPPO Lanza. Lo schiacciatore gioca la sua migliore partita stagionale e viene addirittura votato come MVP, Perugia batte Siena e si conferma in testa alla classifica. Super Pippo si fa sentire mettendo a segno 15 punti (2 aces) con un ...

Massimiliano Ossini : "In tv e nella vita vado a passo lento" : Il suo volto è sempre più presente in Rai, ma in questi giorni Massimiliano Ossini ha una novità in tasca. È appena uscito Kalipè-Lo spirito della montagna, ed. Rai Libri,, il suo primo libro, un'...

Gomorra. Marco D’Amore e la vita oltre Ciro : “Il sogno di un interprete è rimanere nella memoria”. Leggi l’intervista : LUCCA – “Eccomi, sono Lorella Cuccarini!”, scherza Marco D’Amore entrando nel Cinema Astra, giubbotto e cappellino di lana calato sulle tempie, mentre fuori la pioggia non smette di cadere. D’Amore è davanti a una... L'articolo Gomorra. Marco D’Amore e la vita oltre Ciro: “Il sogno di un interprete è rimanere nella memoria”. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Il Segreto - Severo : “Sceglierei Candela anche nella vita reale” : Severo de Il Segreto: un nuovo amore dopo la morte di Candela Uno dei personaggi più amati de Il Segreto è Severo Santacruz interpretato da Chico Garcìa. La storia d’amore tra Severo e Candela ha fatto sognare i telespettatori della soap spagnola fino alla tragica morte della donna. Chico Garcìa, intervistato dal mensile Il Segreto, ha svelato che se potesse scegliere una donna nella vita reale fra quelle di Puente Viejo la sua scelta ...

«Brave ragazze» sul set. E nella vita? : In un oratorio a Gaeta Michela Andreozzi sta girando il suo secondo film da regista. È l’ultima settimana di riprese prima di sedersi in sala montaggio e tirare le somme di quello che dovrebbe essere «un film bigodini e pistole», così lo descrive la regista/attrice. Si intitola Brave ragazze e ha come protagoniste Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Ilaria D’Amico e Serena Rossi, che per l’occasione si trasformano in una gang di amiche ...

Agguato nella stazione di servizio : gambizzato militare - s'indaga nella sua vita privata : CASALNUOVO - gambizzato un uomo, 30 anni circa, nell'area del distributore di benzina in via Fulichito nel quartiere periferico di Casarea a Casalnuovo. È successo oggi in tarda mattinata, A.E., ...

Intervista – Michele Bravi : «Ho cambiato casa ed ho scritto un romanzo per scoprire ciò che si nasconde nella vita degli altri» : Michele Bravi è uno degli artisti più amati dalla generazione Y: cantante, conduttore tv, personaggio social; la sua carriera è la riflessione del dinamismo dei nostri giorni e si muove con disinvoltura multitasking dalla vittoria ad X Factor nel 2013, suo battesimo artistico, fino all’ultima collaborazione musicale con Elodie e Guè Pequeno con il singolo Nero Bali passando per l’opening di alcune tappe del “Fatti Sentire World ...

Volley - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Civitanova e Modena nello stesso gruppo - Perugia con Dinamo e Arkas : A Budapest (Ungheria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. Le 20 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per importanza sono state suddivise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime cinque classificate e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Urna non troppo benevola per le squadre italiane. Civitanova e Modena sono state inserite nello ...

Nella Classifica FIMI del 2 novembre i Maneskin ed Elisa in vetta - Il Ballo Della vita invade la Top10 dei singoli : Nella Classifica FIMI del 2 ottobre i Maneskin trionfano, debuttando primi con il loro nuovo album “Il Ballo Della Vita” pubblicato il 26 ottobre. L’album era stato anticipato dai singoli “Morirò da re” e “Torna a casa”, da cinque settimane primo in Classifica Della Top singoli e già disco di platino. Al secondo posto Elisa con “Diari Aperti”, anche questo pubblicato il 26 ottobre dopo i primi singoli che, pur non debuttando in alto alle ...

Sonia Bruganelli : "La gente giudica se glielo permetti di fare - io non metto la mia vita sui social" : È diventato il mio migliore amico perché sono cresciuta con lui. Mi sono evoluta. Lui tollera il mio carattere. Lui è il più forte, resiste. Viviamo serenamente le nostre singole vite assieme.Così Sonia Bruganelli ha raccontato come è iniziata la storia d'amore con il marito Paolo Bonolis nel corso di un'intervista rilasciata a Eleonora Daniele nel suo programma Storie italiane in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì su Rai1. La ...

«Nella tempesta - tra il peschereccio e la vita ho dovuto scegliere la vita» : I pescatori di Santa Margherita sono tra i più colpiti. «Salivo su quella barca da quando aveva quattro mesi»

La prova del cuoco - Anna Moroni sta con Antonella Clerici : 'Smentisco Elisa Isoardi - non ci ha invitato' : S'ingrossa il caso La prova del cuoco . Dopo il botta e risposta tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi sugli ascolti e il nuovo corso, è Anna Moroni , storico braccio destra di Antonellina , a ...