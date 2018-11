Casteldaccia | tra i morti causati dal maltempo 3 bimbi | la più piccola aveva

Casteldaccia - funerali in cattedrale a Palermo per le 9 vittime della tragedia : Giorno di lutto cittadino a Palermo e a Casteldaccia per i funerali delle nove persone tra cui due bimbi e un 15enne vittime della tragedia del fiume Milicia quando la casa che avevano affittato per stare insieme e che si è rivelata abusiva è stata travolta da acqua e fango senza lasciargli scampo.Continua a leggere

Maltempo - Casteldaccia : selfie e dolci per i bambini poi improvvisamente la tragedia : A Casteldaccia Palermo si è consumata una delle tragedie peggiori degli ultimi tempi a causa del Maltempo: una decina di persone erano riunite in una villetta quando improvvisamente la casa si è riempita d'acqua uccidendo la maggior parte dei presenti. Un superstite, disperato, si è aggrappato a un albero e ha gridato aiuto per ore. Maltempo in Sicilia, dieci morti e un disperso I morti a Casteldaccia sono nove, un altro a Vicari e un uomo è ...

Tragedia Casteldaccia - il sindaco Giovanni Di Giacinto a Sky TG24 : non sapevo ricorso decaduto - : Giovanni Di Giacinto, primo cittadino del Comune dove sono morte nove persone , parla dell' ordine di demolizione dell'immobile travolto dalla piena del fiume Milicia. La sua amministrazione, dice, ...

Casteldaccia - strage con responsabilità ben chiare : La piaga dell'abusivismo e troppi occhi chiusi : Doveva essere abbattuta da 10 anni la villetta ma un ricorso aveva congelato tutto. 'Nessuno ci ha mai comunicato l'esito di quel ricorso', spiega oggi il sindaco. Aperto fascicolo per disastro ...

Casteldaccia - la villetta della strage andava abbattuta : sindaco sotto accusa : Un'inerzia lunga dieci anni. Tra pratiche di cui si perdono le tracce in uffici sommersi di carte e ignoranza della legge. Fino alla tragedia. Vanno chiarendosi i contorni della intricata vicenda ...

La tragedia di Casteldaccia - ennesima occasione perduta contro l'abusivismo : Tutti a gridare allo scandalo davanti alla villetta di Casteldaccia, trappola abusiva per nove persone. Tutti a chiedersi come sia potuto accadere che una casa venisse costruita accanto a un fiume. Già, com'è possibile. Uomini, donne, figli, nipoti travolti da un piccolo corso d'acqua che si fa impe

La strage di Casteldaccia : 'la casa andava demolita'. Domani i funerali : Fonti giudiziarie sottolineano che il Tar di palermo non aveva mai sospeso l'ordine di demolizione. Proseguono le ricerche di un medico disperso a Corleone - La villetta abusiva di Casteldaccia, in ...

Strage in Sicilia : la casa di Casteldaccia 'andava abbattuta' : Secondo fonti giudiziarie il Tar di Palermo non aveva mai sospeso l'ordine di demolizione. Si indaga per disastro e omicidio colposi. Domani i funerali delle 9 vittime - La villetta abusiva di ...

"Un ricorso non blocca la demolizione". Il Consiglio di Stato interviene sulla tragedia di Casteldaccia : "Non può sostenersi che la semplice presentazione di ricorso sia di per sé sufficiente a bloccare l'efficacia dell'ordine di demolizione. In ogni caso, nel 2011 il giudizio al Tar si è concluso e l'ordinanza di demolizione del sindaco non è stata annullata; né il Comune si è mai costituito in giudizio. Quindi, in questi anni l'ordinanza di demolizione poteva - e doveva - essere eseguita". Lo scrive in ...

Strage Casteldaccia - i geologi : 'Tragedia evitabile' : "Non penso che siano stati fatti grossi passi in avanti". Così l'esperto intervistato a Stasera Italia parla della Strage di Casteldaccia , Palermo, , che a causa del maltempo ha causato nove morti, ...

La tragedia di Casteldaccia : "Siamo vivi solo grazie al nostro bebé" : Matteo Giordano era appena tornato nella sua casa di Palermo quando è arrivata l'onda di fango che ha portato via nipoti, fratello, genitori e cognati. "Volevo che dopo tre giorni fuori il piccolo dormisse nella sua culla. Siamo salvi per caso e pieni di dolore"