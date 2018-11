Casteldaccia | l' urlo dei parenti delle vittime | Lo Stato ci ha abbandonato

ilgiornale

(Di martedì 6 novembre 2018) A Palermo i funeralidella tragedia di. In migliaia hanno gremito il sagrato della Cattedrale per rendere omaggio alle salme. Una folla commossa ha applaudito a lungo le tre bare bianche all"ingresso in chiesa: c"era quella del piccolo Federico di 15 anni che ha tentato di salvare fino all"ultimo la sorellina Rachele di un anno tenendola in alto fino a quando non èsopraffatto dalla furia dell'acqua. Con lui sono morti anche Francesco 3 anni, il nipotino di casa e figlio di Monia, sorella di Giuseppe Giordano, unico superstite.Tra le, la moglie di Giuseppe Stefania, e i genitori Antonino, 65 anni, e la moglie Matilde Comito di 57. E ancora: il fratello di Giuseppe, Marco 32 anni e la nonna, Nunzia Flamia di 65 anni. Al funerale avrebbe voluto presenziare anche Antonino Pace il proprietario della villetta ma gli èvietato dalla famiglia. ...