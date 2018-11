Casteldaccia | i proprietari della villetta abusiva condannati nel 2010

Alluvione di Casteldaccia - proprietari condannati per abusivismo nel 2010 : La sentenza, che è diventata definitiva l'11 febbraio del 2012, ordinava anche la demolizione del manufatto irregolare che non è stato mai abbattuto

Casteldaccia - il proprietario della casa abusiva : “Ci abitavo io - dopo esondazione del 2008 l’ho data in affitto in amicizia” : In quella casa sono morte nove persone e tra loro c’erano anche due bambini piccoli. In pratica, due famiglie distrutte. Ma in passato la villa a Casteldaccia era già stata devastata dall’esondazione del fiume nel 2008. Lo racconta a Repubblica lo stesso proprietario dell’immobile, Antonino Pace, impiegato di 57 anni, che prima viveva lì con la sua famiglia. Poi la distruzione e lui che se ne va da quella casa e affitta a ...