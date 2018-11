Castagnate a rischio zecca | i consigli contro le punture

meteoweb.eu

(Di martedì 6 novembre 2018) Autunno tempo di castagne e di gite per raccoglierle.di gruppo, in famiglia o tra gli amici, che da passeggiate rigeneranti nella natura possono trasformarsi in un’insidia per colpa delle zecche. Parassiti che “proliferano nei luoghi ricchi di vegetazione, freschi e umidi“, e che “possono trasmettere all’uomo gravi patologie come la malattia di Lyme“. A mettere in guardia i cercatori di ricci sono gli esperti dell’Ausl di Modena, che dopo avere promosso la scorsa estate una campagna di prevenzione ricordano cosa fare per proteggersi e come comportarsi in caso di puntura. Resta sempre valido, sottolineano dall’azienda sanitaria, ilo di “utilizzare repellenti specifici e abbigliamento idoneo (maglia e pantaloni lunghi, calzini bianchi e scarpe chiuse), e camminare lungo i sentieri segnati, evitando di addentrarsi ...