Cassa depositi e prestiti lancia il primo Bond sostenibile italiano

Il governo chiede più investimenti alle partecipate : da Cassa depositi e prestiti 35 miliardi in 5 anni : Il governo chiede alle aziende partecipate di aumentare gli investimenti e le assunzioni: per farlo punterà sul lavoro di Cassa depositi e prestiti che ha come obiettivo quello di investire 22 miliardi nei prossimi 5 anni, una cifra che potrebbe arrivare fino a 35 miliardi con le riforme volute dal governo.Continua a leggere