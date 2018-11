Caserta | carabiniere travolto e ucciso dal treno | “Stava inseguendo un ladro”

ilfattoquotidiano

: A Caserta un carabiniere di 34 anni, Emanuele Reali, è stato travolto e ucciso da un treno mentre stava inseguendo… - matteosalvinimi : A Caserta un carabiniere di 34 anni, Emanuele Reali, è stato travolto e ucciso da un treno mentre stava inseguendo… - Agenzia_Ansa : Carabiniere travolto da treno mentre inseguiva un ladro in pieno centro a #Caserta. Era sposato e con due figli - Corriere : Caserta, carabiniere insegue ladro sui binari ma viene travolto e ucciso da un treno -

(Di martedì 6 novembre 2018) E’ morto investito da unmentre inseguiva un presunto ladro, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. E’ accaduto ad Emanuele Reali, vice-brigadiere di 34 anni in servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di. Il militare, in abiti borghesi, non si è accorto dell’arrivo deled è statoall’altezza di via Ferrarecce, in pieno centro cittadino. Con lui sembra ci fossero altri colleghi. Ilera sposato e aveva due figli. “Sono vicina alla moglie e alle due piccole bambine del Brigadiere e all’Arma dei Carabinieri, che vivono questo momento di lutto e sacrificio, condiviso da tutto il personale della Difesa”, si legge in una nota del ministro Elisabetta Trenta. “Una preghiera e un abbraccio alla famiglia e agli amici di Emanuele e a tutte le forze dell’ordine”, dice il ...