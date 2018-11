ilfattoquotidiano

: Case intelligenti comandate dagli stalker. Quando la tecnologia diventa un’arma per… - TutteLeNotizie : Case intelligenti comandate dagli stalker. Quando la tecnologia diventa un’arma per… - AnselmiIris : RT @GroupamaIT: La #domotica diventa su misura: si chiama Duet la nuova tecnologia sviluppata dal @MIT che personalizza l’automazione dei d… - GroupamaIT : La #domotica diventa su misura: si chiama Duet la nuova tecnologia sviluppata dal @MIT che personalizza l’automazio… -

(Di martedì 6 novembre 2018) La, e la domotica in particolare, può migliorare la nostra vita. Però può agevolare anche gli. È questa, in estrema sintesi, la morale di una storia agghiacciante accaduta negli Stati Uniti, che purtroppo non è un caso isolato. Una donna ha raccontato all’emittente CBC che il suo ex partner ha sfruttato i dispositivipresenti nella sua casa per perseguitarla. Da remoto, l’uomo ha preso il controllo del sistema audio e acceso musica ad altissimo volume in piena notte, ha acceso e spento a piacimento le luci e la televisione, ha usato Facetime per controllare con chi fosse la ragazza. Nelle interviste realizzate un anno fa dal New York Times su casi analoghi, gli scenari descritti da oltre 30 donne e responsabili delle associazioni anti-abusi di tutto il paese aggiungevano dell’altro. Erano citati episodi di condizionatori che cambiano ...