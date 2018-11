Carlo d' Inghilterra | Lo schiavismo britannico fu un' atrocità | è nostra vergognosa

Carlo d'Inghilterra : "Sposare Diana è stato un errore - un affare di Stato. Mio padre mi disse : 'O la sposi - o la lasci'" : "Sposare Diana è stato un errore enorme", queste le parole di Carlo d'Inghilterra a 20 anni dalla morte della sua prima moglie. Alla vigilia del suo 70esimo compleanno - il 14 novembre - l'erede al trono britannico ha ammesso per la prima volta di aver sempre saputo che le nozze con Lady D non sarebbero state rose e fiori: "Prima di sposarci ci siamo visti 12 volte, non ero in grado di capire se lei potesse essere la donna della mia ...

