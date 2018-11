Carlo Cicchelli è stato ucciso dalla fidanzata

huffingtonpost

(Di martedì 6 novembre 2018) Lalo haa coltellate, ha tenuto il suo cadavere in casa per 40 giorni e ha utilizzato il suo cellulare per farsi mandare denaro dai parenti in Italia. Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di, avvocato torinese di 48 anni residente a Maceiò, in Brasile, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa il 31 ottobre, dopo non aver avuto più notizie di lui per oltre un mese. Alla fine, la brasiliana Cléa Fernanda Mßximo, compagna della vittima, ha confessato alla polizia del Paese sudamericano di averlo assassinato, e di aver tenuto il suo corpo in casa, chiuso in un sacco, per tutto questo tempo.I due stavano insieme da 5 o 6 anni e si erano conosciuti quando Cléa era vicina di casa dia Torino. L'avvocato aveva abbandonato la sua carriera ed era andato a vivere con la donna inizialmente in ...