Carabinieri accusati di stupro condannati da Tribunale militare

I due Carabinieri accusati di stupro a Firenze sono stati condannati a sei mesi da un tribunale militare : Marco Camuffo e Pietro Costa, i due carabinieri accusati di stupro da due studentesse americane, sono stati condannati a sei mesi da un tribunale militare per “violata consegna”, cioè l’uso improprio dell’auto di servizio con cui nella notte tra mercoledì

I Carabinieri accusati per lo stupro di Firenze condannati anche dal Tribunale militare : Il gip del Tribunale militare di Roma ha condannato a sei mesi di reclusione (pena sospesa) per il reato di violata consegna i due carabinieri, Marco Camuffo e Pietro Costa, coinvolti nel settembre 2017 a Firenze nel caso di violenza sessuale a due studentesse americane dopo averle riaccompagnate a casa al termine di una serata in discoteca.Il giudice ha inoltre assolto i due dall'accusa di peculato militare in quanto ha giudicato come ...

Cucchi - i due Carabinieri accusati dal collega : 'Noi - traditi' - Il generale Nistri : 'Destituzione - ma non è violenza Stato' : I due carabinieri accusano Tedesco - La deposizione di Francesco Tedesco, dopo tanti anni da quei drammatici momenti, è considerata dai due colleghi come un atto di tradimento. I tre, Tedesco, Di ...

Morte Stefano Cucchi - i due Carabinieri accusati dal collega : “Siamo stati traditi” : Alessio Di Bernardo e Raffaele d'Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale, si dichiarano innocenti e accusano: "Francesco Tedesco ha parlato così per ragioni di opportunità".Continua a leggere

Uno degli ex Carabinieri accusati di stupro a Firenze è stato condannato : L'ex appuntato Marco Camuffo, che aveva chiesto il rito abbreviato, dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di carcere The post Uno degli ex carabinieri accusati di stupro a Firenze è stato condannato appeared first on Il Post.

Firenze - Carabinieri accusati di stupro su studentesse Usa : Camuffo condannato a 4 anni e 8 mesi : Il collega di pattuglia, Pietro Costa, è stato rinviato a giudizio: per lui il processo inizierà il 10 maggio 2019 - Il tribunale di Firenze ha condannato a quattro anni e otto mesi Marco Camuffo, uno ...

Uno degli ex Carabinieri accusati di aver stuprato due studentesse americane a Firenze è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere : L’ex appuntato dei carabinieri Marco Camuffo, uno dei due uomini accusati di aver stuprato due studentesse americane a Firenze la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere The post Uno degli ex carabinieri accusati di aver stuprato due studentesse americane a Firenze è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere appeared first on Il Post.

Chi sono Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo - i Carabinieri accusati di aver pestato Stefano Cucchi : "Raffaè, se ti buttano fuori tu che lavoro vai a fare?", "Vado a fare le rapine agli orafi". Non è un discorso scherzoso tra amici, ma quello che si sente in un'intercettazione fatta nell'ambito delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Nella registrazione - pubblicata da Il Corriere della Sera nel 2015 - si sentono i carabinieri coinvolti nella vicenda commentare gli sviluppi delle indagini. sono a bordo dell'auto di servizio, ...

Firenze - Carabinieri accusati stupro : Camuffo condannato a 4 anni e 8 mesi : Il collega di pattuglia, Pietro Costa, è stato rinviato a giudizio: per lui il processo inizierà il 10 maggio 2019 - Il tribunale di Firenze ha condannato a quattro anni e otto mesi Marco Camuffo, uno ...

Firenze - condannato a 4 anni e 8 mesi uno dei Carabinieri accusati di stupro : Finisce così il primo capitolo del processo contro Marco Camuffo, processato con rito abbreviato. Pietro Costa è stato rinviato a giudizio: prima udienza 10 maggio 2019

Stupro Firenze - una condanna e un rinvio a giudizio per i due Carabinieri accusati di aver violentato due studentesse Usa : Marco Camuffo condannato a 4 anni e 8 mesi per Stupro: questa la prima sentenza emessa dal gup al processo con rito abbreviato contro uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 dopo averle riaccompagnate a casa con l’auto di servizio da una discoteca fiorentina. E’ stato invece rinviato a giudizio l’altro carabiniere coinvolto nell’inchiesta, Pietro Costa, ...