Carabiniere morto per rincorrere ladro

E' stato investito da un treno mentre correva dietro a un presunto. La vittima è un vice brigadiere di 34 anni in servizio al Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Caserta. L'inseguimento,a piedi,è avvenuto a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria della città campana. Il militare, in borghese, non si è accorto dell'arrivo del treno ed è stato travolto all'altezza di via Ferrarecce, in pieno centro cittadino. Era sposato e aveva due figli. "Il più sentito cordoglio" da parte del ministro Trenta.(Di martedì 6 novembre 2018)