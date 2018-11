cronachemaceratesi

(Di martedì 6 novembre 2018) Spettacoli musicali e di giocoleria saranno sia itineranti che nelle piazze del centro storico: in piazza Libertà si esibiranno venerdì i The Rhumska Lions, sabato i The Bad Boys Funky Soul sempre ...