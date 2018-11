Canalis | splendida in bikini a 40 anni su Instagram

dilei

(Di martedì 6 novembre 2018) Elisabettaha da poco compiuto 40, ma è come se per lei il tempo si fosse fermato. Lo dimostra l’ultima foto postata su, in cui l’ex velina di Striscia la Notizia è in. Nello scatto pubblicato sui social, la showgirl sarda salta sul letto insieme a Skyler Eva, la primogenita nata dall’amore per Brian Perri. Entrambe indossano ile lasfoggia un fisico mozzafiato, da fare invidia ad una ventenne. Ne è passato di tempo da quel 1999 in cui venne scelta come velina per il programma di Antonio Ricci in coppia con Maddalena Corvaglia. Da allora sono cambiate tante cose e la vita di Elisabettaha subito una vera e propria rivoluzione. Dopo il successo in tv, la showgirl è stata legata prima a Vieri (che oggi sta per diventare papà) poi a George Clooney. Infine è convolata a nozze con il chirurgo americano Brian Perri, ...