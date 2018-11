Callejon | «Ci davano per morti | invece è tutto aperto»

ilnapolista

(Di mercoledì 7 novembre 2018) L’intervista a Sky José Mariaintervistato a Sky al termine di Napoli-Psg: «Penso che il risutlato sia giusto, nel primo tempo loro hanno fatto davvero bene. Nella ripresa noi siamo venuti fuori, oggi era importante non perdere, e ce l’abbiamo fatta. Ora ci giochiamo la qualificazione». Il fallo ce ha portato al rigore: «Bisognava pareggiare, io sono andato sulla palla di Insigne, ci ho creduto. È andata bene». Le possibilità di passare il turno: «È, bisogna dare il massimo per battere la Stella Rossa. Poi c’è da aspettare, in tanti pensavano che il Napoli fosse morto in questo girone,siamo lì a giocarcela». L'articolo: «Ciper» ilNapolista.