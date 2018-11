Calcio | Ronaldinho in miseria | in banca ha meno di 6 euro

lagazzettadelmezzogiorno

: Brasile: Ronaldinho è al verde, sul conto ha meno di sei euro [news aggiornata alle 12:42] - repubblica : Brasile: Ronaldinho è al verde, sul conto ha meno di sei euro [news aggiornata alle 12:42] - lucillalilla : RT @CorSport: #Ronaldinho nei guai: in banca ha meno di sei euro! ?? - Portugues2006 : Beato Ronaldinho che solo oggi ha 6€ sul conto I banca, io sono 24 anni grazie agli stipendi d fame -

(Di martedì 6 novembre 2018) ROMA, 6 NOV - Dopo che il tribunale di Giustizia del Rio Grande do Sul ha ritirato il passaporto aed a suo fratello Assis, rei di non aver pagato una multa in denaro per un abuso edilizio, ...