Calcio | Champions League 2018-2019 | arriva il Manchester United allo Stadium Una

Cavani - Pogba - Rafinha : quando la Champions profuma di Calciomercato : Settimana europea dal profumo di calciomercato. Da Pogba a Cavani passando per Rafinha, sono tre i big che incroceranno le rispettive ex, Juventus, Napoli e Inter, in Champions League , pervasi da ...

Champions League - 4^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Si torna a giocare in Europa, si torna in campo per la Champions League, ormai oltre il giro di boa della fase a gironi. Tra le italiane in campo Inter e Napoli, attese da due partite complicatissime ma al tempo stesso intriganti e decisive: con un risultato positivo contro Barcellona e Psg, infatti, sia nerazzurri che partenopei potrebbero avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Negli altri gruppi è ...

Calcio - Champions League : Inter-Barcellona da record - sarà l’incasso più alto della storia di una squadra italiana : La super sfida di Champions League di domani sera tra Inter e Barcellona è già entrata nella storia del Calcio italiano ancora prima di essere giocata. Infatti, come comunicato dallo stesso club nerazzurro, l’incasso di 5,8 milioni di euro rappresenta un record, visto che si tratta del più alto della storia fatto registrare da una squadra italiana. Questa cifra storica è frutto di circa 74mila biglietti venduti per il big match di San Siro e ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : l’Inter aspetta il Barcellona e sogna l’impresa : L’Inter di Luciano Spalletti è pronta a regalarsi un’altra notte di grande Calcio. Domani, martedì 6 novembre, un San Siro tutto esaurito accoglierà il Barcellona nella sfida valevole per la 4a giornata della fase a gironi di Champions League 2018-2019. L’ultima volta che i blaugrana sono scesi sul campo del Meazza era la stagione 2009-2010, l’anno in cui Josè Mourinho portò i nerazzurri alla conquista del triplete ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : i club italiani soffrono in Europa. La distanza resta ampia anche se la crescita è evidente : Inutile negarlo. Ci eravamo un po’ illusi. Dopo la strepitosa cavalcata vincente della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia e il pass conquistato da prima nel raggruppamento, si pensava che il mondo del Calcio femminile nostrano fosse già all’altezza dei contesti continentali più forti. Purtroppo nel corso di quest’edizione 2019 della Champions League vi è ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea 0-6 - pesante ko per le viola ed eliminazione agli ottavi di finale : Termina 6-0 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra il Chelsea e la Fiorentina. pesante sconfitta per le viola che, davanti al pubblico dell’Artemio Franchi, hanno potuto fare poco al cospetto di una compagine nettamente più forte sia tecnicamente che fisicamente. I gol portano la firma di Drew Spence al 24′, Francesca Kirby (tripletta al 38′, 53′ su Calcio di rigore e al 63′), ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea - le viola a caccia dell’impresa titanica : Ci siamo. Stasera, alle ore 19.30, l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra Fiorentina e Chelsea. Si riparte dall’1-0 di Kingsmeadow, segnato da Carney su rigore, per 90 minuti ed eventuale extra-time di battaglia. Le viola debbono vincere con due gol di scarto per passare il turno mentre alle inglesi basta il pari o una sconfitta di misura, segnando ...

Fiorentina-Chelsea - ottavi Champions League 2019 Calcio femminile : programma - orari e tv. Come seguire la partita : Domani, mercoledì 31 ottobre alle ore 19.30, lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di calcio femminile tra la Fiorentina Women’s FC e il Chelsea. Una sfida tanto attesa dalle viola che, reduci dal ko (1-0) dell’andata in terra britannica, vogliono tentare l’impresa titanica contro la formazione inglese. Le ragazze allenate da Antonio Cincotta credono fermamente ...

Calcio - Cantone sulla complicata lotta alla corruzione : “Più facile che il Napoli vinca la Champions” : Il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché tifoso napoletano, Raffaele Cantone, è stato ospite della trasmissione di Radio 1 “Un Giorno da Pecora”, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: “È più facile che il Napoli vinca la Champions League che battere la corruzione. Se gioca come ha giocato contro il Psg il Napoli può vincere contro chiunque, quest’anno la Champions non è una cosa ...

Calcio - Champions League : il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi e viene beffato al 93° minuto. L’Inter perde a Barcellona per 2-0 mantenendosi in zona qualificazione : Termina anche la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-19 che arriva così al giro di boa. Dopo le vittorie di Juve e Roma di ieri sera, anche il Napoli di Ancelotti è andato vicinissimo a uno storico successo al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappé: i partenopei sono passati per due volte in vantaggio, prima nel primo tempo con Insigne e successivamente nel secondo tempo con Dries Mertens ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Barcellona-Inter 2-0. Rafinha e Jordi Alba spingono i catalani al primo posto : Il Barcellona con un gol per tempo stende l’Inter e si porta da solo in vetta al Girone B della Champions League di Calcio: Rafinha al 32′ con il più classico dei gol dell’ex e Jordi Alba all’83’ firmano la vittoria dei blaugrana e fanno salire i catalani a quota 9, mentre l’Inter resta a 6, ma il pari tra PSV e Tottenham favorisce i nerazzurri in chiave passaggio del turno. Nel primo tempo l’Inter ...

Champions League - 3^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Seconda tornata dei match di Champions League, validi per la terza giornata della fase a gironi. Il programma di oggi prevede diversi match interessanti, in primis Barcellona-Inter e Psg-Napoli, due impegni decisamente complicati per i club italiani. Tra le altre gare spicca Borussia Dortmund-Atletico Madrid. Di seguito i nostri pronostici. 18.55 Club Brugge-Monaco 2 Psv-Tottenham X2 21.00 Barcellona-Inter Under 3,5 Borussia ...

Calcio - vincono ancora le italiane in Champions. La Juve conquista 3 punti d’oro all’Old Trafford di Manchester - la Roma rialza la testa con un 3-0 al CSKA Mosca : La Champions League riprende esattamente da dove l’avevamo lasciata: ossia con le italiane ancora una volta vincenti. La Juventus va a punteggio pieno nel suo girone, lasciandosi alle spalle il Manchester United che rimane a 6 punti dopo lo scontro tra i due club in questione, terminato con un 1-0 in favore dei Campioni d’Italia. Decide la rete di Paulo Dybala al 17° minuto. Dimenticata la sconfitta casalinga contro la SPAL, torna a volare la ...