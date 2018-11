Business plan ed Elliott | ecco perché il Tas ha accolto il ricorso del Milan

Ue - a 28 pmi italiane 50.000 euro per elaborare il Business plan : Sono 28 le Pmi innovative italiane selezionate dalla Commissione Ue per ricevere l'ultima tranche di finanziamenti messi a disposizione dallo 'strumento Pmi'. Ogni progetto riceverà fino a 50mila euro ...

"Meno ansia da Business plan e più capitale umano per non farsi sfuggire i talenti" : Può essere un progetto di crescita per una piccola startup di giovani talentuosi o un progetto sui dati e la scienza della complessità per una impresa più grande e per tutto questo dialoghiamo anche ...