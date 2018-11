Buffon | «Un tempo a testa | il pareggio è giusto»

ilnapolista

: PSG, Buffon a Sky: 'Nessuno ha vita facile a Napoli, io ci ho vinto solo due volte! Un tempo per uno, giusto così.… - SiamoPartenopei : PSG, Buffon a Sky: 'Nessuno ha vita facile a Napoli, io ci ho vinto solo due volte! Un tempo per uno, giusto così.… - SiamoPartenopei : Buffon: 'Il Napoli meritava il pareggio, nel primo tempo han provato ad addormentare la gara! Sul sorriso a Insigne… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) L’intervista a Sky Gianluigiintervistato da Sky al termine di Napoli-Psg: «Il risultato è, nessuno viene a vincere facilmente a Napoli. Nella mia carriera ho giocato in squadre molto forti, eppure ho vinto solo due volte qui. Noi abbiamo fatto bene nel primo, poi nella ripresa loro son venuti fuori e ci hanno messo in difficoltà. Loro hanno cambiato modo di giocare, era normale subire qualcosa. Il loro gol è stato meritato, un. Noi siamo riusciti a mostrare solidità, e questa è una notizia importante per noi». Il rigore: «Sorridevo solo io, Insigne invece no». Il ritorno in Champions di: «Mi mancava, pensavo di aver subito un torto, non parlo della squalifica per le dichiarazioni ma del cartellino rosso che mi hanno comminato a Madrid. Per me era importante essere pronto, rispondere presente alla chiamata del mio allenatore». L'articolo ...