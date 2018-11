Brunello Cucinelli | utili e ricavi in crescita nei 9 mesi

A Piazza Affari corre Brunello Cucinelli : Brilla il re del cachemire , che passa di mano con un aumento del 3,04%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brunello Cucinelli rispetto ...

Brunello Cucinelli : 'Ho 65 anni e ho visto 60 Governi - non sono preoccupato. Governanti ascolteranno Draghi e UE' : "Io ho 65 anni e ho visto 60 Governi, non sono per niente preoccupato". Così Brunello Cucinelli sull'attuale situazione politica italiana. In una intervista a Il Sole 24 Ore Radiocor il fondatore dell'omonima società del lusso rimarca che "ogni Paese ha il suo 10% di persone estremiste ma noi non siamo un Paese di ...

Andamento sostenuto per il settore beni personali a Milano - +2 - 80% - - guizzo positivo per Brunello Cucinelli : Exploit dell' indice dei beni personali italiano , preannunciato da un Andamento tutto in salita dell' EURO STOXX Personal & Household Goods . Il comparto degli articoli casalinghi in Italia ha aperto ...

Piazza Affari : spinge in avanti Brunello Cucinelli : Grande giornata per il re del cachemire , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,71%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brunello Cucinelli ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Brunello Cucinelli : Seduta decisamente positiva per il re del cachemire , che tratta in rialzo del 4,15%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Brunello Cucinelli - Fmr detiene il 10% : Al 19 settembre 2018, Fmr ha in portafoglio una partecipazione del 10% nel Re del cachemire . La partecipazione è detenuta a titolo di gestione non discrezionale del risparmio. Lo si apprende dalle ...

A Milano sfila 'la mia Africa' di Brunello Cucinelli : "Siamo partiti dallo stile coloniale - racconta Brunello nello showroom pieno di stampa e compratori dal mondo - e dai colori di quello stile, la materia naturale come il lino grezzo ci ha molto ...

Piazza Affari : rosso per Brunello Cucinelli : Si muove verso il basso il re del cachemire , con una flessione dell'1,86%. La tendenza ad una settimana di Brunello Cucinelli è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

Brunello Cucinelli in caduta libera a Piazza Affari : A picco il re del cachemire , che presenta un pessimo -3,02%. L'andamento di Brunello Cucinelli nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Brunello Cucinelli : "Il vero lusso è vivere la vita. E niente mail quando è festa" : "Ho cercato di rendere moderno il capitalismo, bisogna essere riconoscenti e restituire qualcosa agli altri"

Solomeo - il borgo dello spirito di Brunello Cucinelli : Brunello Cucinelli ha dato nuova linfa vitale a Solomeo, da lui ribattezzato “borgo dello spirito”, incantevole piccolo centro umbro edificato tra la fine del XII secolo e la prima metà del XIII e cuore della produzione dell’Azienda del Re del cashmere. Un piccolo gioiello arroccato su una collina dove lo spirito si rigenera respirando bellezza, e dove si lavora in sintonia con la natura, “rinnovato” da Cucinelli con l’intento di ...

Il Borgo dello Spirito di Brunello Cucinelli - un esempio di imprenditoria umana : Umanità e grandi imprese non sempre vanno a braccetto. Ma quando questo accade, un’azienda riesce ad essere molto più di un semplice posto di lavoro: diventa una possibilità di trovare sé stessi, di «nobilitarsi» come direbbe Karl Marx, tenendo insieme più individualità in perfetta armonia. È questa visione che da quarant’anni fa sì che Brunello Cucinelli, il re del cashmere, produca le sue creazioni mantenendo il giusto equilibrio ...

Brunello Cucinelli svela la 'Periferia amabile'. "Vi racconto il sogno di Solomeo" : Il re del cashmere svela i 100 ettari restaurati del suo "Borgo dello spirito". E dice: "Siamo responsabili per le bellezze del mondo"

Debole il settore beni di consumo italiano - -0 - 60% - - in forte calo Brunello Cucinelli : Teleborsa, - Il Comparto dei beni di largo consumo si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a ...