Brindisi a San Martino | degustazioni e musica lungo i corsi

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018/ Brindisi per lei durante la cena di "famiglia" : accolta da tutti? : Lory Del Santo ha iniziato il suo percorso al Grande Fratello Vip 2018 tra polemiche e dubbi ma un Brindisi per lei durante la cena di "famiglia" sembra aver risolto tutto.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 13:30:00 GMT)

Federalberghi Brindisi : no alla tassa di soggiorno Invitati i Comuni di Ostuni - Carovigno e Fasano ad azzerarla : La tassa di soggiorno , assunta sotto la bandiera di una sorta di federalismo fiscale, costituisce anche una un'insolita configurazione, in quanto non assegna ai Comuni alcuna responsabilità politica ...

Santi patroni - in migliaia sul lungomare : ' Brindisi è bella - amatela' : BRINDISI - La processione in mare delle statue dei Santi , i discorsi del sindaco e del vescovo, i fuochi d'artificio: i momenti più attesi della festa dedicata ai Santi patroni Lorenzo e Teodoro anche ...

Sanità - burocrazia ‘lumaca’ a Brindisi : 7 anni per ‘accendere’ una tac : La burocrazia ‘lumaca’ tiene spenta una Tac per 7 anni. E’ accaduto nel Servizio di Radiologia del Presidio di assistenza di Mesagne, in provincia di Brindisi. Acquistato nel 2011, il macchinario dovrebbe essere ‘acceso’ nella seconda metà di settembre “quando saranno attive le agende di prenotazione”, sottolinea l’Asl Brindisina che rimarca come i problemi di natura burocratica sono indipendenti ...