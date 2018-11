Brasile | ucciso avvocato torinese | la fidanzata confessa il delitto

ilgiornale

(Di martedì 6 novembre 2018) Clea Fernanda Maximo da Silva hato. È stata lei a uccidere il fidanzato, l'italiano Carlo Cicchelli con il quale viveva nella città di Maceió, in. A riportare la notizia sono stati i media locali.Il 48enne di Torino era scomparso da quasi due mesi. A dare l'allarme era stata la famiglia dell'uomo che da tempo non riusciva più ad avere sue notizie.La donna hato l'omicidio alla polizia dello stato di Alagoas che ha trovato il cadavere dell'uomo nell'appartamento in cui viveva la coppia. Negli ultimi 40 giorni, la donna ha vissuto nella casa e ha continuato a ripetere che il compagno era in viaggio d'affari a San Paolo. La relazione tra i due era iniziata l'anno scorso a Torino, dove entrambi vivevano, poi Cicchelli aveva lasciato il lavoro e si era infine trasferito in. L'ultima volta che l'ha contattato la famiglia era il 25 settembre ...