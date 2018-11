ilfattoquotidiano

: Brasile, avvocato di Torino ucciso dalla fidanzata un mese fa: finora aveva tenuto in casa il cadavere - italianaradio1 : Brasile, avvocato di Torino ucciso dalla fidanzata un mese fa: finora aveva tenuto in casa il cadavere - italianaradio1 : L’aveva conosciuta a Torino, dove viveva, e aveva deciso di trasferirsi con lei in Brasile nel giugno scorso. Ma Cl… - ginamota4578 : RT @msn_italia: Avvocato torinese ucciso dalla fidanzata in Brasile -

(Di martedì 6 novembre 2018) L’conosciuta a, dove viveva, edeciso di trasferirsi con lei innel giugno scorso. Ma Cléa Fernanda Máximo ha confessato di averea coltellate il fidanzato, l’48enne Carlo Cicchelli, con il quale abitava nella città di Maceiò. In più hail suo cadavere in casa chiuso in un sacco per 40 giorni e ha utilizzato il suo cellulare per farsi mandare denaro dai parenti in Italia. I familiari della vittimano denunciato la sua scomparsa il 31 ottobre, dopo non aver avuto più notizie di lui per oltre un. I due stavano insieme da 5 o 6 anni e si erano conosciuti quando Cléa era vicina di casa di Cicchelli a. L’abbandonato la sua carriera ed era andato a vivere con la donna inizialmente in un’altra città italiana, per poi trasferirsi ina giugno di quest’anno. “Uno si innamora e poi finisce ...