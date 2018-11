Boxe | muore l' ex pugile Mario Melo | fatale la gara di croissant

Boxe - tragedia in Argentina : Mario Melo muore durante una gara di mangiatori di croissant : Una tragica notizia sconvolge il mondo della Boxe : Mario Melo è infatti deceduto durante una gara di mangiatori di croissant . L’ex Campione del Sud America dei pesi massimi, già sfidante per il titolo mondiale, aveva infatti deciso di partecipare alla Fiesta de la Medialuna a Pienamar (nei pressi di Buenos Aires, capitale dell’ Argentina ) ma purtroppo il ribattezzato Mazazo è morto. La gara , che premiava l’uomo capace di ...

A 49 anni sale sul ring e muore. Addio a Christian Daghio - leggenda italiana della thai Boxe : È morto venerdì dopo una settimana di agonia all'ospedale di Bangkok, in Thailandia, il thaiboxe r Christian Daghio , 49 anni , nato a Carpi, nel modenese: fatale è stato il suo ultimo incontro categoria ...

