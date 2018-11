Boxe | Clemente Russo passa ai supermassimi e punta alle Olimpiadi di Tokyo 2020

oasport

(Di martedì 6 novembre 2018)vuol sempre stupire e anche in questo caso il suo obiettivo è stato centrato. Il due volte campione del mondo dei pesi massimi dei dilettanti ad Almaty (2003) e a Chicago (2007) vuol lanciare l’ennesimo guanto di sfida della sua carriera. Il pugile campano, infatti, argento olimpico a Pechino e a Londra prenderà parte ai campionati UE di Valladolid (Spagna) dal 9 novembre nella categoria dei(+91 kg) e punterà a qualificarsi ai Giochi Olimpici di, quando avrà ben 38 anni. Un qualcosa che però non rappresenta una novità assoluta nella carriera delr cresciuto a Marcianise. Il 27 maggio 2011, infatti,vinse la finale individuale del WSB per i +91 kg quando riuscì a battere il colosso azero Magomedrasul Medzhidov a Guiyang in Cina dopo sette ed intense riprese. Un risultato che gli permise di conquistare la qualificazione ai Giochi di ...