Botte a una neonata perché 'femmina' : ANSA, - MILANO, 6 NOV - Prendeva "a schiaffi" la figlia di poco più di un anno perché era di "sesso femminile e non maschile", come lui avrebbe voluto, e sottoponeva la moglie, che aveva sposato ...

Una notte di terrore a Firenze : irruzione dei ladri - poi le Botte : L'ennesimo caso che rischia di riaprire le polemiche a pochi giorni dall'approvazione in Senato della nuova legge sulla legittima difesa. Ha vissuto una notte di crudo terrore una donna che, sopresa nel sonno da due ladri, è finita in balìa degli aguzzini che l'hanno malmenata pure di sottrarle le ricchezze della cassaforte.La monte corre rapidamente ai fatti di Lodi, dove non molto tempo fa due coniugi sono stati sequestrati, picchiati e ...

Milano - minacce e Botte ai concorrenti : 3 arresti per estorsione in una ditta di pulizie : Le manette dopo diversi episodi violenti: aggressioni con coltelli e cocci di vetro, minacce con pistole

Bologna - Nabil massacrato di Botte da un buttafuori di una discoteca : Secondo i familiari e gli amici del ragazzo, il 21enne sarebbe stato ridotto in quelle condizioni dal buttafuori del locale. I gestori della discoteca spiegano che l'uomo della sicurezza sarebbe intervenuto solo per calmarlo. "Malgrado mio fratello fosse ubriaco, pure fastidioso magari, non si riduce una persona in quello stato. Non è umano e non è accettabile", denuncia il fratello.Continua a leggere

Rimini - abortisce dopo le Botte ricevute in una lite tra donne : Una lite tra tre richiedenti asilo nigeriane è finita in tragedia: le donne, tre nigeriane ospiti di una casa d'accoglienza hanno iniziato a litigare per lo smaltimento dei rifiuti. Una delle donne, incinta al terzo mese di gravidanza, ha perso il bambino.Continua a leggere

Botte a un tassista : Bendtner in tribunale il 2 novembre : COPENAGHEN - L'ex attaccante della Juventus , Nicklas Bendtner , comparirà in tribunale il 2 novembre per rispondere all'accusa di aggressione ai danni di un tassista di Copenaghen . Lo ha annunciato ...

Tina Turner : "Il mio inferno con Ike : le Botte - le umiliazioni. Il sesso? Una specie di stupro. Tentai il suicidio" : "Vuoi sposarmi?". Nulla di più, nessun gesto romantico. Una domanda diretta e concisa. Così iniziò il matrimonio di Ike e Tina Turner. La proposta del cantante trovò una risposta positiva e da lì inizio l'inferno di Tina. Lei stessa approfondisce i dettagli nel suo libro My Love Story. Alcuni estratti sono stati pubblicati dal DailyMail: "Non volevo sposarlo, ma non avevo molta scelta. Decise che il nostro ...

Lindsay Lohan presa a Botte - voleva portare con sé i figli di una coppia di clochard : Una voce fuori campo impastata da troppo alcol e sigarette, l’insistenza molesta in mezzo al buio di una strada di Parigi, due bimbi migranti senzatetto tentati con una notte al caldo in un albergo di lusso, la loro madre che si infuria e spintona per terra l’autrice del video. L’ennesimo show “umanitario” di Lindsay Lohan è servito. I fortunati hanno potuto osservarlo in diretta sulla pagina Instagram dell’attrice quando un paio di sere fa ...

Sergio Castellitto gira a Firenze una fiction sulle Botteghe storiche : Firenze, 29 settembre 2018 - Sergio Castellitto sta girando una fiction a Firenze sulle botteghe della città . La fiction si chiamerà 'Pezzi unici' e andrà in omnda su Raiuno il prossimo anno. "Stiamo ...

Massacra di Botte la figlia di 2 anni del compagno. Sul suo blog per mamme scriveva : “È una benedizione” : Brianna Valenti, mommy blogger di 26 anni, è stata arrestata per aver percosso e ucciso la figlia di 2 anni del compagno, per motivi ancora in via di accertamento. Eppure sulla sua pagina online, dove era seguita da centinaia di migliaia di persone, scriveva: "Siamo qui per aiutare la gente a rafforzarsi e per ispirare. È una benedizione svegliarsi ogni giorno sentendo dei piccoli piedi che corrono lungo il corridoio".Continua a leggere

Giarrusso all’Università - zero pubblicazioni ma ‘ottimo’ in canto e chitarra. Siamo in una Botte di ferro : La ex Iena Dino Giarrusso dirigerà l’Osservatorio sui concorsi nell’Università. Lo annuncia il sottosegretario all’Istruzione Fioramonti sul suo profilo Facebook. La notizia è talmente interessante che vogliamo commentarla facendo l’analisi del periodo, quella che ci facevano fare le maestre alle elementari. Ex Iena. Già qui potremmo fermarci. Le Iene hanno contribuito alla diffusione di alcune delle peggiori bufale antiscientifiche: ...