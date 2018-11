: • Cyber News • #Botte a figlia neonata 'perché femmina' - Cyber_Feed : • Cyber News • #Botte a figlia neonata 'perché femmina' - silvanaparolisi : RT @francescatotolo: Un immigrato afgano prendeva a schiaffi la figlia di poco più di un anno perché era femmina, e sottoponeva la moglie,… - melannas : RT @BeatoBartoloL: Pakistano (in Italia) schiaffeggiava la figlia di 1 anno perché femmina. Questi sono gli stili di vita per i quali si è… -

Condannato a Milano un uomo afgano di 30 anni, con il rito abbreviato, a 3 anni 8 mesi di carcere, per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni, a danno della figlioletta di appena un anno e sulla moglie, che aveva sposato 15enne in Pakistan. L'uomo prendeva a schiaffi laera "di sesso femminile" e non "maschile",come avrebbe voluto.Inoltre, sottoponeva la moglie a una lunga serie di violenze fisiche. La giovanissima mamma e la figlioletta sono ora in una comunità protetta.(Di martedì 6 novembre 2018)