Borse incerte in attesa delle elezioni in Usa Banche deboli a Piazza Affari

Borse Asia incerte in attesa voto Usa : Gli investitori vogliono capire come il voto negli Stati Uniti influenzerà la politica del presidente Donald Trump, specie sui negoziati con Pechino in tema di commercio internazionale. I futures, ...

Borse incerte in attesa del voto Usa. Settimana cruciale per la Manovra - spread stabile : MILANO - Giornata incerta per le Borse europee, che chiudono in recupero ma senza dare una sferzata netta all'orientamento di debolezza. Milano termina gli scambi in calo dello 0,56%. Contrastate le ...

L'Oro torna ad apprezzarsi sull'incertezza delle Borse : Oro sui massimi da due mesi su risk-off delle Borse. I timori sulla salute dell'economia globale e il preoccupante rialzo dei rendimenti obbligazionari hanno favorito il recupero del metallo giallo. I supporti in area 1180, minimi del 23 e 24 agosto, allineati a quelli di fine ...

Borse europee incerte - Milano a -0 - 53% : 9.31 Apertura contrastata per le Borse europee, dopo l'accordo Usa-Canada per rinnovare il Nafta. A Piazza Affari, l'Ftse Mib ha aperto a -0,53% per poi girare in positivo con +0,3% a 20.811 punti. Il margine tra Btp e Bund tedesco ha aperto in rialzo a 272 punti in avvio, per poi salire ancora a quota 274. rendimento al 3,2%. Londra -0,46%, Parigi -0,04% e Francoforte +0,21%. Euro a 1,1585 dollari e 132,03 in apertura dei mercati valutari ...

Borse Europa incerte - Milano la migliore : ANSA, - Milano, 10 SET - Pochi movimenti sui mercati azionari europei in avvio di giornata: Londra e Parigi cedono lo 0,1%, Francoforte è piatta, mentre Milano , Ftse Mib +0,8%, è la Borsa più solida ...

Borse europee incerte - Milano a +0 - 15% : 9.20 Apertura incerta per le Borse europee, che hanno aperto le contrattazioni in lieve rialzo sulla scia di Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,15% e l'All Share +0,18%. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 248 punti, con rendimento del decennale al 2,8%. Londra e Francoforte segnano entrambe +0,04%, Parigi +0,17%. Euro stabile a 1,1638 dollari e 128,77 yen in apertura dei mercati valutari internazionali.