Borsa di Tokyo in netto rialzo | Nikkei guadagna 1 | 14%

Borsa. Tokyo apre in rialzo dello 0 - 54% : 02.06 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in rialzo, con l'attenzione degli investitori concentrata sulle elezioni di medio termine negli Stati Uniti e i possibili scenari a livello diplomatico, mentre rimane alto il focus sulle trattative tra Pechino e Washington sul commercio internazionale. Il Nikkei mostra un rialzo dello 0,54% in apertura. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 113,20, e sulla moneta unica a quota 129,20.

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -1 - 13% - : ANSA, - Tokyo, 5 NOV - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in ribasso, seguendo la fase di correzione degli indici azionari statunitensi e con gli investitori che appaiono più ...

Borsa Tokyo in ribasso - Nikkei a -1 - 55% : 7.52 Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, con gli investitori scettici circa la possibilità di una soluzione a breve delle dispute sul commercio tra Usa e Cina. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha lasciato sul terreno oltre 340 punti, pari a -1,55%, ed è arretrato a quota 21.898,99.

Borsa Tokyo in forte rialzo a +2 - 56% : 8.35 Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Tokyo, spinta dalla possibilità di una svolta positiva circa la disputa commerciale tra Usa e Cina. L'indice Nikkei dei 225titoli guida ha guadagnato oltre 550 punti, pari a +2,56%, ed è salito a quota 22.243,66. Positivo anche l'indice allargato Topix, cresciuto di 26,71 punti, pari a +1,64%, a 1,658,76 punti. In forte rialzo anche Shanghai (+2,35%) e Hong Kong (+3,54%).

Chiude in negativo la Borsa di Tokyo lasciando sul terreno l'1,1% con l' indice Nikkei a quota 21.687,65. A pesare i timori per la politica commerciale Usa, il rallentamento dell'economia cinese e il clima in attesa per le elezioni mid-term del 6 novembre.

Borsa - Tokyo apre poco variata : a-0 - 14% : 03.47 La Borsa di Tokyo apre all'insegna della cautela la prima seduta di novembre, dopo le turbolenze di ottobre, con gli investitori che guardano agli sviluppi sulle trattative tra Cina e Stati Uniti nel tentativo di sanare le recenti frizioni sul commercio internazionaLe. Il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,14% a quota 21.889,36. sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile a un livello di 112,80 sul dollaro, e ...

Borsa di Tokyo in forte rialzo - Nikkei guadagna 2 - 16% : Borsa di Tokyo in forte rialzo, Nikkei guadagna 2,16% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in forte rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 21.920,46 punti, con un guadagno di 463,17 punti, pari al 2,16 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.569,56 punti, scendendo un minuto dopo fino a 21.530,39 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa Tokyo in rialzo : Nikkei +0 - 45% : 1.14 Avvio in rialzo per la Borsa di Tokyo dopo i cali delle sedute precedenti. L'apertura delle contrattazioni ha visto il Nikkei, l'indice dei 225titoli principali, guadagnare lo 0,45% a 21.553 punti. Il Topix, l'indice generale, ha segnato un progresso dello 0,56% a 1.620,5 punti.

ANSA, - Tokyo, 30 OTT - La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in netto rialzo, recuperando le perdite iniziali di seduta, grazie alle aspettative di risultati incoraggianti dalla stagione delle

