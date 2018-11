Bolsonaro | ' Battisti torni in Italia | abbiamo già molti criminali in Brasile'

Il neo presidente del Brasile Bolsonaro all'Italia : «Portate via Cesare Battisti - è un criminale» : ... a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Economia brasiliano Paulo Guedes, altri diplomatici italiani e l'editore della rivista Pietro Petraglia. 'Nessuna fuga assolutamente, in Italia possono ...

Bolsonaro contro Cesare Battisti : "Portate in Italia questo criminale" : "Abbiamo già molti banditi in Brasile, ora portate via questo criminale. Fosse stato per me Battisti sarebbe già in Italia". È quanto ha detto il neo presidente del Brasile Jair Bolsonaro all'ambasciatore Italiano in Brasile, Antonio Bernardini, nella cerimonia per i 25 anni della rivista italo-brasiliana.Secondo il neopresidente carioca, Battisti "è stato protetto dai governi di sinistra, ma questo non si ...

Battisti : “Estradizione? Bolsonaro dice fanfaronate - io sono protetto dalla Corte Suprema” : Cesare Battisti replica alla promessa di estradizione in Italia fatta dal figlio del neo-presidente brasiliano: "Bolsonaro può dire quello che vuole, io sono protetto dalla Corte Suprema. Lui non può fare niente, c’è una giustizia e io per la giustizia sono protetto. Sto tornando a casa ed è tutto tranquillo, una volta al mese vado a San Paolo per cinque giorni per ragioni mediche".Continua a leggere

Perché Bolsonaro farà fatica a “regalare” Battisti all’Italia senza un blitz : Roma. Solo con un blitz illegale il Brasile può prendere l’ex terrorista rosso Cesare Battisti e spedirlo in Italia. Ma in cambio di cosa il presidente Jair Bolsonaro sarebbe disposto a violare la legge brasiliana, dopo che suo figlio ha promesso al ministro Matteo Salvini l’estradizione come “regal

Cesare Battisti sfida Bolsonaro. "Fanfarone - non puoi estradarmi" : Bolsonaro vuole abbattere questa protezione politica e per farlo si affiderà al nuovo ministro della Giustizia, probabilmente Sergio Moro , « il Di Pietro brasiliano », colui che ha dato il via, a ...

Battisti : "Non sono in fuga. Da Bolsonaro solo fanfaronate" : In un'intervista al Giornale Radio Rai Cesare Battisti torna a farsi sentire. Lo fa smentendo di essere fuggito, dopo l'elezione di Jair Bolsonaro, che in campagna elettorale aveva promesso all'Italia di estradarlo. "Nessuna fuga, assolutamente - dice Battisti - in Italia possono dire quello che vogliono. Io sto andando a casa ed è tutto tranquillo". A negare la fuga di Battisti, di cui si era parlato dopo alcuni reportage di stampa, era stato ...

Brasile - Cesare Battisti è sparito da giorni : temeva l'estradizione promessa da Bolsonaro : "Era qui domenica ma da lunedì non si vede più " dicono testimoni a Cananeia, cittadina dove risiedeva da aprile. Il direttore del Tribunale Anderson Nascimento conferma che su di lui non c'è nessuna misura cautelare in vigore. L'Italia ne chiede da anni l'estradizione per omicidio

Battisti è scomparso il giorno dopo l'elezione di Bolsonaro : A Cananeia tutti lo conoscono. Lui è Cesare Battisti, ricercato dalla magistratura italiana che lo ha condannato a quattro ergastoli e da 36 anni gli dà la caccia in giro per il mondo, soprattutto in Brasile dove ha goduto della protezione dei governi socialisti. Ma ora che Luis Ignacio Lula da Silva, eroe e simbolo del partito dei lavoratori, è in carcere e il nuovo presidente è il leader ...

