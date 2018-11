Bologna | incendiava auto e dimenticava di averlo fatto

ilgiornale

(Di martedì 6 novembre 2018) È stato tratto in arresto dagli uomini della polizia di Stato l'uomo che era diventato il terrore di tutti i cittadini che ricorrevano ai parcheggi sulla strada come ricovero notturno per la propria.Un piromane di 45 anni anni con un passato da tossico, bolognese di origine e residente nella zona dove si sono sviluppati maggiormente gli incendi, ovvero Savena-Murri. Proprio in questa zona l'uomo agiva, senza aver timore di ciò a cui stava andando incontro. I poliziotti lo hanno arrestato dopo alcuni mesi di indagine, a lui sono stati anche addossati altri incendi di altre macchine avvenute nel 2016 in zona via Milano. Lo stesso, una volta braccato, ha confessato ed è stato ascoltato dal pm Antonello Gustapane al quale ha detto quanto segue:"Non chiedetemi come ho, sono stato io ma non so come...ho l'impulso di dare fuoco, ma poi tutto si cancella nella mia memoria". L'uomo ...