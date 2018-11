BMW Z4 - Al volante della M40i

quattroruote

(Di mercoledì 7 novembre 2018) La Z4 non cambia. Non può cambiare. Perché è così da sempre: cofano infinito, due posti secchi e uninnata predisposizione per tutto ciò che non è semplice mobilità. La spider BMW continua a essere il regnoguida, sottile ed antica arte che sta tra cuore e cervello capace di strappare unautomobile alla sua primaria natura di semplice mezzo di trasporto. Sono questi i motivi che mi spingono a dire che non è cambiata. Quando invece la Z4 del 2018, in realtà, è tutta nuova. Il reale carry over dal passato riguarda alcune componenti come il motore, il cambio e poco altro, ma questo non toglie che le novità, a tratti, abbiano addirittura il saporecesura. O del ritorno alle origini, scegliete voi. il caso per esempiocapote, che dopo aver flirtato col metallo sulla seconda serie, stavolta torna alla sana tela. Sì, esattamente come sulla prima serie, quella firmata Bangle. ...