Blanc | «Cavani ha un gioco diverso da Neymar e Mbappé»

(Di martedì 6 novembre 2018) L’intervista alla Gazzetta Laurentè il più classico dei doppi ex, per Napoli-Psg. Giovane giocatore nel primo Napoli post-Maradona, tecnico vincente ma mai del tutto affermato con il club parigino. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport: «In Champions devi essere perfetto da ogni punto di vista, per vincere. Ogni debolezza viene sfruttata dall’avversario. Il Psg viene a Napoli forte di un attacco eccezionale, ma è evidente chenon ha lo stessodi. Toccherà a Tuchel mettere Edinson a suo agio. Fare in modo che tre giocatori del genere siano compatibili è anche una questione di volontà dei giocatori e dell’allenatore. Ma non conosco allenatori cui non piacerebbe avere questi problemi». Buffon e Verratti: «Gigi è un grande professionista. Credo invece sia una fortuna per Areola, così può migliorarsi e crescere ancora. Verratti non riesce a ...