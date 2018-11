Bill Gates | ' Ecco il wc del futuro per salvare milioni di vite' | funziona senz' acqua e

Bill Gates - chi è e come ha fatto a diventare l’uomo più ricco del mondo : Il suo nome evoca tre concetti precisi: computer, ricchezza, filantropia. Che sono però solo alcuni dei tratti distintivi della fortunata parabola di William Gates III, meglio noto al grande pubblico come Bill Gates . Il padre di Microsoft è considerato il volto nobile del redditizio mondo hi-tech, visione che resiste tuttora nonostante il fresco 63enne nativo di Seattle sia fuori dai giochi da un decennio (ha lasciato nel giugno del 2008 la ...

Addio ad Allen : con Bill Gates - malgrado le liti - fondò Microsoft : Spazio, sport, arte, intelligenza artificiale, filantropia. Non solo il business che l'ha arricchito: la vita di Paul Allen era piena delle passioni in cui amava , e poteva, investire. Il co-fondatore di ...

Addio a Paul Allen - fondatore di Microsoft con Bill Gates : aveva 65 anni : 'Come co- fondatore di Microsoft ha creato prodotti magici ed esperienze nuove, e nel farlo ha cambiato il mondo' aggiunge Nadella. Con la sua morte, 'il mondo ha perso un grande pioniere tecnologico' ...

Bill Gates ricorda l'amico Paul Allen : "Il mio cuore è spezzato. Il computer non esisterebbe senza di lui" : Bill Gates ha espresso in un messaggio il suo dolore per la morte di Paul Allen, co-fondatore di Microsoft, morto a 65 anni dopo una lunga battaglia contro un linfoma. "Il mio cuore è spezzato per la morte del mio caro amico. Da quando eravamo a scuola fino alla fondazione della Microsoft è sempre stato un amico leale e un grande filantropo. Il personal computer non esisterebbe senza di lui" recita il messaggio.Paul Allen era nato ...