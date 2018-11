Berners-Lee | Per salvare il Web serve un nuovo contratto

Una “Magna Carta per il Web” per rendere Internet utile all’umanità : la proposta di Tim Berners-Lee : “Per molti anni abbiamo avuto la sensazione che le cose meravigliose del web avrebbero cambiato il mondo, […] che avremmo avuto meno conflitti, più comprensione, più Scienza e di migliore qualità, buona democrazia”. Invece “l’umanità connessa al web funziona in modo distopico. Abbiamo abusi online, pregiudizi, notizie false”. È questa l’analisi tanto sintetica quanto efficace fatta da Tim Berners-Lee, lo ...