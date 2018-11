Banche italiane a rischio | nullità delle fideiussioni | la parola all' esperto

Banche - come stanno quelle italiane dopo gli stress test dell’Europa? : Venerdì scorso, a borse chiuse, sono arrivati i risultati degli stress test ad opera dell’Autorità bancaria europea sugli istituti europei. Nei test dell’Eba e della Bce (Banca bentrale europea) si ipotizzavano scenari di diversa natura in condizioni avverse per le Banche da qui al 2020, per testare in particolare la capacità di resilienza e di reazione in termini di perdita di capitali e solidità patrimoniale. Ottime notizie per il settore in ...