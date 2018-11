Banca Generali | bilancio e patrimonio solidi nei primi nove mesi

Piazza Affari : accelera Banca Generali : Brillante rialzo per il gruppo Bancario , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,05%. L'andamento di Banca Generali nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Banca Generali - AQR Capital Management riduce la posizione ribassista : AQR Capital Management, dal 26 ottobre, ha ridimensionato lo short selling su Banca Generali dall'1,21% allo 0,51%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. ...

MedioBanca - Nagel : no offerte da nostri soci per 3% Generali : Milano, 27 ott., askanews, - Mediobanca non ha ricevuto da parte dei propri soci alcuna offerta per il 3% di Generali che si è prefissata di vendere entro la fine dell'esercizio in corso, giugno 2019,.

Il ceo di MedioBanca : "Sosterremo lo sviluppo di Generali anche per vie esterne" : Mediobanca è pronta a sostenere "opzioni di sviluppo" di Generali, di cui è azionista con il 13%, "sia organiche che extraorganiche". C'è però "un 'caveat'", una cautela da rispettare, e cioè che "questa crescita non alteri una caratteristica" propria del gruppo assicurativo che è quella di essere "un campione con basi e radici italiane ma con una presenza molto internazionale". A latere dei conti di ...

Banca Generali compra Nextam Partners : MILANO - Banca e gestione di patrimoni vanno sempre più di pari passo. Su questa linea, Banca Generali ha formalizzato un'offerta vincolante - accettata da parte delle rispettive controparti - ...

Banca Generali verso acquisizione NEXTAM Partners : Banca Generali ha formalizzato un' offerta vincolante - accettata da parte delle rispettive controparti - finalizzata all'acquisizione del 100% di NEXTAM Partners, boutique finanziaria attiva dal 2001 ...

Banca Generali punta sui servizi digitali : Per la Banca private del Leone la sfida è su due livelli: nei servizi di protezione patrimoniale con un sistema tipo 'hub' che prende il meglio della tecnologia nel mondo, e nel supporto al sistema ...

Le "ricette d'innovazione" di Banca Generali : Secondo appuntamento per "Ricette d'innovazione", lo stumento ideato da Banca Generali per capire dova va la tecnologia e il Fintech .Nel nuovo faccia a faccia moderato da Nicola Porro, l'ad di Banca Generali Gian Maria Mossa si confronta con Riccardo Zacconi, ceo di King, la software house che ha sviluppato il popolare gioco Candy Crush, scaricato su 2,3 miliardi di smartphone.Due mondi, quello della tecnologia e quello più tradizionale di una ...

Banca Generali su di giri a Piazza Affari : Su di giri il titolo di Banca Generali che mostra una variazione positiva dell'1,73%. A dare una spinta al titolo la raccolta che, nel mese di settembre è stata pari a 310 milioni di euro con un saldo ...

Le banche si risollevano dai minimi. Banca Generali è best performer : Con lo spread BTP-Bund in forte tensione ed in prossimità dei 300 punti, i titoli Bancari di Piazza Affari continuano a navigare a vista, risalendo tuttavia sopra i minimi di seduta. A pesare sul ...

MEDIOBanca/ Dietro le mosse di Bolloré la nuova offensiva - francese - su Generali : Vincent Bolloré è uscito dal patto di sindacato di MEDIOBANCA. Una mossa che potrebbe preludere ad una nuova offensiva transalpina sulle Generali.

Borsa Italiana oggi/ Banca Generali a -9 - 2% - Astaldi a -28 - 1% (28 settembre 2018) : Borsa Italiana news. Sicuramente a Piazza Affari gli occhi oggi saranno puntati sul Def. Attesi anche diversi dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:46:00 GMT)

MedioBanca - Bollorè esce dal patto di sindacato. Aprendo le danze anche sul futuro delle Generali : Nel mezzo di una delicata stagione politica, Vincent Bolloré spariglia a sorpresa le carte sul fortino Mediobanca. E apre le danze non solo sul futuro di Piazzetta Cuccia, ma anche su quello delle Assicurazioni Generali, partecipata dall’istituto di credito milanese, nonché grande investitore in titoli del debito pubblico italiano. A distanza di vent’anni dall’ingresso nel patto di governo di Mediobanca, Bollorè ha fatto sapere ...