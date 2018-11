Bambino di un anno muore soffocato per aver ingoiato una pallina

Novara - Bambino di un anno ingoia una pallina mentre gioca e muore soffocato : Un bambino di appena un anno è morto soffocato dopo che, mentre stava giocando, aveva inghiottito una pallina. Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Novara nella serata di domenica, le sue condizioni ...

"Hanno tentato di rapire il mio Bambino". Il racconto choc di una giovane mamma. Si indaga : Una giovane mamma si è presentata questa mattina in Questura per raccontare che uno straniero ha tentato di rapire suo figlio. Si indaga

Influenza in arrivo - il virus quest'anno colpirà un Bambino su quattro : Le previsioni, che naturalmente vanno prese come tali, non sembrano preoccupanti. «Non sarà un virus Influenzale particolarmente grave» quello in arrivo per la stagione invernale 2018-2019. Ad affermarlo è Alberto Villani, responsabile del reparto Malattie infettive dell' ospedale pediatrico Bambin

Chirurgo opera Bambino insieme al suo orsetto/ Foto - Jackson (8 anni) e il peluche Little Baby stanno bene : Chirurgo opera bimbo insieme al suo orsetto. Foto, una favola che diventa virale: “Come potevo dire di no?”. Una splendida storia ci giunge dal Canada: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:32:00 GMT)

Nunzia De Girolamo : Che rabbia la festa di compleanno negata al Bambino autistico : E Chissà forse in tanti faranno lo stesso, per dimostrarTi che esiste ancora un mondo migliore. Ho voluto farti gli auguri, a mio modo, anche sulle mie piattaforme virtuali. Quelle da cui, la Tua ...

Bambino autistico di 4 anni - nessuno va alla sua festa di compleanno. Per fortuna arriva la sorpresa : Organizza la festa di compleanno, ma solo uno dei suoi 18 invitati si presenta. Un Bambino di 4 anni, affetto da autismo non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto a causa dell'assenza dei...

Firenze - Bambino di un anno ucciso col coltello dal padre durante una lite in famiglia : Una gravissima tragedia si è consumata alle porte di Sant'Agata, una frazione di Scarperia Firenze, comune del Mugello che conta circa 10 mila abitanti. Qui, il piccolo Michele, che lo scorso 3 settembre ha compiuto il suo primo anno di eta', è infatti stato ucciso dal padre con una coltellata. Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto l'uomo ad un gesto così folle, ma ciò che è certo è che lui e la compagna avevano intavolato una discussione ...

