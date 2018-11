voceapuana

: #cronaca #carrara - Bambini maltrattati all'asilo: si aggrava la posizione delle maestre - voceapuana : #cronaca #carrara - Bambini maltrattati all'asilo: si aggrava la posizione delle maestre - fabioiov : Questi bambini e bambine oggi maltrattati da una classe politica che non sa fare altro che nascondersi dietro un fa… - bettabettanesi : @MaurizioAlbiati @Rita_Pavone_ Ti capisco ho provato la stessa cosa. E poi ti fanno vedere le foto dei poveri anima… -

(Di martedì 6 novembre 2018) Carrara - Sono state ammesse tutte le costituzioni di parte civile, questa mattina, nell'udienza per il caso di maltrattamenti nella scuola d'infanzia San Luca di Bonascola, Carrara. Non soltanto per ...