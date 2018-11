Bambina di 10 anni uccide bimbo di 6 mesi all’asilo a colpi di sgabello | arrestata

"Sulla scatola dei cereali solo ragazzi". Bambina di 8 anni piega Kellogg's che promette di cambiare : Il colosso statunitense dei cereali da colazione Kellogg's ha dovuto cedere alle proteste formali di una ragazzina di 8 anni, Daliah Lee di Canberra, in Australia, che aveva scritto per lamentare che le immagini sui pacchetti di Nutri-Grain ritraggono soltanto ragazzi, mentre le ragazze possono anche "fare cose formidabili". I concorrenti Weet-Bix invece ritraggono sui pacchetti sia ragazzi che ragazze, ha sottolineato.Daliah ha minacciato di ...

India - Bambina di 4 anni stuprata da 5 uomini in ospedale - : La piccola era ricoverata nel reparto di terapia intensiva in una clinica nell'Uttar Pradesh, nel Nord del Paese. La polizia ha fermato uno degli aggressori e sta cercando gli altri

Bambina indiana di quattro anni stuprata in ospedale da 5 uomini : Evento choc in India accaduto nel reparto di terapia intensiva di un ospedale nell' Uttar Pradesh , regione a nord dell'India. Una Bambina di quattro anni è stata stuprata 5 uomini. Non è un racconto ...

È morta a 7 anni per fame la Bambina yemenita diventata un 'simbolo' del New York Times : Il New York Times aveva pubblicato la sua foto la settimana scorsa per cercare di rompere il silenzio e l'indifferenza del mondo nei confronti di un conflitto che miete migliaia di vittime, con un ...

Yemen - è morta di fame Amal : la Bambina di 7 anni simbolo della guerra - : La foto della bimba, ridotta a pelle e ossa, era stata pubblicata dal New York Times per cercare di rompere il silenzio sul conflitto. La piccola era stata dimessa dall'ospedale perché il letto ...

Maestro arrestato in classe : molestie su una Bambina di 8 anni : Accusa pesantissima per un Maestro elementare, accusata da una bambina di 8 anni di palpeggiamenti e attenzioni morbose. Lui, il Maestro, è un uomo di 40 anni della Valsabbia, nel bresciano, arrestato in flagranza di reato e attualmente in carcere con l’accusa di abusi sessuali sulla sua alunna.L’arresto è scattato a scuola durante le lezioni e l’uomo, che si proclama innocente, ieri è comparso davanti al gip per ...

Bambina di 3 anni si traveste da Michelle Obama per Halloween - : Parker Curry, lo scorso marzo, era stata fotografata mentre contemplava incantata il ritratto dell'ex first lady alla National Portrait Gallery e l'aveva poi incontrata nel suo ufficio di Washington. ...

Angela - volontaria da 30 anni - è morta in un incidente dopo aver soccorso una Bambina : Faceva la volontaria per salvare altre vite, ma proprio dopo aver soccorso una bambina in difficoltà con i colleghi è morta in un tremendo incidente stradale. Angela Bozzia, 54 anni di cui 30 passati come volontaria nella Pubblica Assistenza di Borgotaro-Albareto non c’è più. Ha perso la vita a seguito di uno schianto terribile avvenuto poco prima dell’alba, intorno alle 5,30 di martedì 30 ottobre 2018, avvenuto in via Emilia Ovest a ...

La storia di Alivia - la Bambina americana di nove anni morta per proteggere i fratellini : "Alivia era come una mamma chioccia per loro" dice Elgein Ingle parlando alla CBS dei suoi tre nipoti. A Rochester, in Indiana negli Stati Uniti, tre bambini hanno perso la vita in un incidente stradale, investiti da Alyssa Shepherd di 24 anni che guidava un Pick up. La donna ha sorpassato uno scuolabus che sostava alla fermata senza accorgersi dei tre scolari che erano scesi. Alivia aveva 9 anni e i suoi fratellini Xzavier e Mason, gemelli, 6. ...

Separata dalla madre da Bambina - dopo 30 anni la ritrova : la storia di Alexa e Theresa : Arriva dal Canada la storia di Alexa Rudi, una donna che quando era solo una bambina fu data in adozione. La mamma, mentalmente disabile, firmò i documenti senza capire bene cosa stesse succedendo. Per trenta anni le due donne non hanno fatto altro che cercarsi a vicenda. E poi, anche grazie a Facebook, si sono ritrovate.Continua a leggere

Ragusa : 21enne arrestato per violenza sessuale su una Bambina di 12 anni : Secondo gli inquirenti il giovane avrebbe adescato la dodicenne in un gruppo Whatsapp e poi l'avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali. La bambina avrebbe dovuto praticare anche sesso "virtuale".Continua a leggere

Roma - padre migrante non paga la mensa Il nome della Bambina di 9 anni finisce sull’Albo pretorio : Il Comune di Roma chiede 730 euro di arretrati per la mensa scolastica a una famiglia di origini nigeriane senza fissa dimora e, come se non bastasse, fa pubblicare sull’Albo pretorio (e dunque sul sito ufficiale del Comune di Roma) il nome della piccola di 9 anni, sottoponendola a un’ulteriore pubblica umiliazione. Storie di ordinaria burocrazia all’ombra del Campidoglio, una vicenda di cui si è accorto il quotidiano Romano Il Messaggero. Va ...

Pina - maltrattata da marito-padrone per 40 anni/ Video - da sposa Bambina a prigioniera in casa (Sopravvissute) : Pina, maltrattata da marito-padrone per oltre 40 anni: sposa bambina a soli 14 anni, poi prigioniera in casa e vittima di violenze insieme ai due figli. La storia a Sopravvissute.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:47:00 GMT)

Bambina muore per un vaccino / Il Ministro Grillo manda gli ispettori : a 2 anni perde la vita per l'esavalente : Il Ministro della Salute Giulia Grillo manda gli ispettori per accertare la dinamica della morte di una Bambina di due anni dopo il vaccino esavalente. Si apre l'indagine.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:07:00 GMT)