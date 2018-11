Australia | era rimasto paralizzato dopo aver ingerito una lumaca | muore a 28 anni

Un treno merci Australiano è stato fatto deragliare dopo aver percorso 91 chilometri senza conducente : Un treno merci di 268 vagoni carichi di minerali ferrosi è stato fatto deragliare lunedì mattina dalle autorità ferroviarie australiane a 119 chilometri dalla città di Port Hedland, dopo aver percorso 91 chilometri senza conducente. Il treno proveniva da una miniera

Usain Bolt ha lasciato la squadra di calcio Australiana con cui si era allenato per due mesi : L'ex corridore e campione olimpico Usain Bolt ha lasciato la squadra di calcio australiana con cui si era allenato per due mesi – i Central Coast Mariners – perché non è riuscito a trovare un accordo sul contratto che gli avrebbe

Australia : Iannone soddisfatto ma sperava nella vittoria : "Sono contento, è stato un gran risultato e mi sarebbe piaciuto fare qualche cosa in più". È il commento di Andrea Iannone dopo il GP d'Australia, chiuso al secondo posto e il quarto podio stagionale. Un weekend sempre nelle posizioni di testa per il pilota Suzuki Ecstar, con un grande passo. "Quello che ci è […]

Maverick Viñales - GP Australia MotoGP 2018 : “Sono felicissimo - è stato un periodo molto duro. Oggi avevo la moto che desideravo” : Dopo 25 gare la Yamaha è tornata finalmente alla vittoria ed è stato lo spagnolo Maverick Viñales ad interrompere questo lungo ed inusuale digiuno per la squadra nipponica. L’iberico si è imposto con merito nel GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di motoGP, mettendo in mostra una velocità impressionante che gli ha permesso di vincere in fuga, nonostante la partenza non sia stata delle migliori. Un successo pieno di ...

MotoGP - risultato FP3 GP Australia 2018 : Marc Marquez comanda le terze libere. Andrea Iannone in vetta all’overall - Valentino Rossi nono in Q2 : Marc Marquez è il migliore del turno di prove libere 3 del GP d’Australia 2018, terzultimo round del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, nonostante una caduta alla curva-4, ha saputo trovare le giuste regolazioni su questo tracciato e nella simulazione del time-attack si è issato in vetta alla graduatoria con il tempo di 1’29″714 a precedere di 42 millesimi la Yamaha del connazionale Maverick Vinales ...

Tennis - la Federazione Australiana in lutto : si è spento Todd Reid all’età di 34 anni : La Federazione australiana ha comunicato il decesso di Todd Reid, ritiratosi nel 2005 dopo aver vinto tre anni prima il torneo juniores di Wimbledon Un grave lutto ha colpito la Federazione australiana di Tennis, triste nell’annunciare la morte di Todd Reid, ex atleta 34enne ritiratosi ormai da tredici anni per colpa di alcuni malanni fisici. Vincitore del torneo juniores di Wimbledon nel 2002, le cause del decesso dell’ex ...

Gp Australia - Alvaro Bautista prenderà il posto di Lorenzo : Roma, 25 ott., askanews, - Jorge Lorenzo, rientrato in Europa domenica scorsa, mercoledì è stato operato con successo al polso sinistro dal Dottor Xavier Mir della Clinica Dexeus, che è intervenuto in ...

ULCERA CARNIVORA - EPIDEMIA IN Australia/ Allarme dei medici : non sappiamo come si diffonde : Misteriosa malattia batterica comune in Africa si è diffusa da mesi anche in AUSTRALIA dove le persone colpite sono migliaia, ma i medici non sanno dire come fa a diffondersi(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:40:00 GMT)

"L'ulcera carnivora" invade l'Australia : L'epidemia di ulcera carnivora che da tempo sta affliggendo l'Australia non tende a placarsi. Negli ultimi 4 anni i casi sono aumentati del 400%. Melbourne ha registrato 49 nuovi episodi, arrivando ...

MotoGp – Scelto il sostituto di Lorenzo in Australia : ecco il pilota che correrà al posto di Jorge : Alvaro Bautista sostituirà Jorge Lorenzo nel prossimo round del Motomondiale, il pilota spagnolo è infortunato e non ci sarà neanche in Australia Jorge Lorenzo, a causa della caduta rimediata durante le Fp3 in Thailandia, ha dovuto rinunciare alla gara a Buriram ed anche a quella in Giappone. La frattura al polso sinistro, dopo il pazzesco high side sulla pista thailandese, non è migliorata a distanza di una settimana e il pilota spagnolo ...

Echidne - i porcospini Australiani giocano con la telecamera. VIDEO - : Due esemplari dello strano mammifero sono stati ripresi in un filmato pubblicato su Storyful e girato dalla Platypus House, una società che organizza tour per avvistare animali in Tasmania

Australia - canguro attacca una famiglia in casa : donna ricoverata con polmone perforato : Dopo quanto le è accaduto, non smettera' di volere bene ai canguri e di accudirli come fa da 15 anni. In effetti uno di loro non ha trattato benissimo né lei né i suoi familiari. Linda Smith, una donna Australiana di 64 anni, stava appunto dando da mangiare nella sua proprieta' che si trova nella cittadina di Millmerran, nel sudovest del Queensland, a un esemplare di Macropodidae, questo il nome scientifico che significa dai grandi piedi, quando ...

Il futuro calcistico di Bolt dipende dal test di venerdì in Australia : “il club deciderà cosa fare della mia carriera nel calcio” : Bolt in campo venerdì in Australia: il test che potrebbe determinare il futuro calcistico del campione giamaicano Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, giocherà una partita di test in Australia venerdì che potrebbe determinare il suo futuro nel calcio professionistico con i Central Coast Mariners. Il 32enne velocista giamaicano è in prova per il club di A-League da agosto. Bolt ha debuttato contro una squadra dilettante nello ...

Maserati Levante : il Model Year 2019 arriva anche in Australia : Lo Sport Utility Vehicle propone sotto al cofano un motore V6 biturbo a benzina che eroga una potenza di 350 CV e 500 m di coppia massima che gli permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 6 secondi e ...