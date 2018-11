Australia | 33enne ucciso da uno squalo

Nuovo attacco di squali in Australia : morto 33enne : Un uomo è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo a Cid Harbour, nelle Isole Whitsunday, in Queensland. E’ il 3° attacco negli ultimi due mesi in località turistiche dell’Australia. Il 33enne, secondo quanto riferito dai soccorritori, stava nuotando con degli amici quando è stato attaccato, riportando gravi ferite alle gambe e a un braccio. E’ stato trattato da paramedici e trasportato da un elicottero del pronto ...