Atterraggio d’emergenza per il volo Reggio Calabria-Roma con un magistrato anti

Avaria al motore per aereo Lamezia Terme-Roma : Atterraggio d’emergenza : atterraggio di emergenza per aereo sulla rotta Lamezia Terme–Roma: questa mattina, dopo il decollo avvenuto alle 06:35 il velivolo AZ1162 con a bordo 179 passeggeri ha registrato un’Avaria al motore ed è stato costretto a rientrare nello scalo di Lamezia. Scattato immediatamente il piano d’emergenza: la torre di controllo dell’aeroporto internazionale ha allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco e sono stati ...

Maltempo Abruzzo : fulmine colpisce aereo - Atterraggio d’emergenza : atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Pescara per un piccolo aereo privato colpito da un fulmine mentre era in volo sopra il capoluogo adriatico. Il velivolo era partito da Bologna e diretto a Bari: ha lanciato l’allarme alla torre di controllo ed ha avuto il via libera per l’atterraggio, facendo scattare il protocollo di sicurezza. Illese le persone a bordo. A bordo dell’aereo viaggiavano 5 persone (pilota, ...

Ubriaca in volo aggredisce due hostess - Atterraggio d’emergenza e disagi per 200 passeggeri : Una donna inglese di 43 anni è finita a processo dopo un episodio accaduto lo scorso settembre. A bordo di un aereo in partenza dall'Inghilterra e diretto negli Stati Uniti, la passeggera visibilmente Ubriaca è arrivata ad aggredire delle assistenti di volo e costringere il pilota a tornare indietro per farla arrestare.Continua a leggere

In volo sopra le auto - l’Atterraggio d’emergenza nel traffico dell’autostrada è pauroso : “Un miracolo” : A El Cajon, in California, un aereo da turismo, con a bordo istruttore e allievo, è stato costretto ad atterrare sull’Interstate 8, l’autostrada che passa accanto alla città della contea di San Diego. L’istruttore ha preso i comandi dell’aereo quando si è accorto di un problema al motore. “È stato un miracolo che non siano state coinvolte le auto” ha detto l’agente della California Highway, Travis ...

Atterraggio d’emergenza in elicottero per Andrea Bocelli. “Sono ancora sconvolto” : Un Andrea Bocelli provato, come ha anticipato Leggo.it, quello arrivato alla conferenza stampa per la presentazione di Sì, il nuovo album composto da 16 L'articolo Atterraggio d’emergenza in elicottero per Andrea Bocelli. “Sono ancora sconvolto” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fumo nella cabina piloti : Atterraggio d’emergenza a Malpensa : un aereo partito da Cefalonia (Grecia) e diretto a Londra (Inghilterra) ieri pomeriggio è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Milano Malpensa a causa di Fumo in cabina. Per cause ancora in corso di accertamento, il Fumo si sarebbe sprigionato nella cabina di pilotaggio, motivo per cui i piloti hanno chiesto autorizzazione per un atterraggio di emergenza nello scalo internazionale. Non si ...

Spazio - Atterraggio d’emergenza per la navicella Soyuz : Mosca pubblica foto degli astronauti sorridenti [GALLERY] : 1/36 ...

SOYUZ - Atterraggio D’EMERGENZA/ Ultime notizie - Nasa e Roscosmos aprono un’indagine : La SOYUZ ha compiuto un ATTERRAGGIO di emergenza. Ultime notizie: problema al motore durante il secondo stadio. Fortunatamente i membri dell'equipaggio stanno bene(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:07:00 GMT)

Fallisce il lancio della capsula Soyuz verso la Stazione Spaziale : Atterraggio d’emergenza in Kazakistan : E’ fallito il lancio della navetta russa Soyuz che doveva trasportare il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick Hague verso la Stazione Spaziale Internazionale: a pochi minuti dal lancio è stato rilevato un problema a uno dei propulsori. Disposte immediatamente le procedure per l’atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati nel Kazakistan e che sono in buone condizioni. La navetta Soyuz è atterrata a ...

Soyuz - fallisce lancio della navetta spaziale : i due astronauti costretti all’Atterraggio d’emergenza. Stanno bene : È fallito il lancio della navetta russa Soyuz che portava alla Stazione spaziale Internazionale il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick Hague. A pochi minuti dal lancio è stato rilevato un problema a uno dei propulsori poco dopo il decollo da Baikonur. Subito sono state disposte le procedure per l’atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati nel Kazakhstan e che, ha dichiarato la Nasa, sono in buone condizioni. Poco ...

Soyuz - incidente al decollo : Atterraggio d’emergenza per i due astronauti a bordo Foto : Problemi al decollo della Soyuz che avrebbe dovuto portare l’austronauta statunitense Nick Hague e il russo Alexeï Ovtchinine verso la Stazione spaziale internazionale

Serbia - malore per un passeggero : Atterraggio d’emergenza a Belgrado : Un Boeing 737-800 della compagnia Transavia Airlines in volo da Salonicco (Grecia) ad Amsterdam (Olanda) ha effettuato nel primo pomeriggio un atterraggio di emergenza all’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado a causa di un malore accusato da un passeggero. Da quanto riferito dai media, l’atterraggio è avvenuto in condizioni di sicurezza e non vi è stata alcuna conseguenza per i 199 passeggeri a bordo e i sei membri ...

Atterraggio d’emergenza film stasera in tv 1 settembre : cast - trama - streaming : Atterraggio D’Emergenza è il film stasera in tv sabato 1 settembre 2018 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Atterraggio D’Emergenza film stasera in tv: cast La regia è di Jim Wynorski. Il cast è composto da Antonio Sabato Jr., Michael Paré, Brianne Davis, Kevin Dobson. Atterraggio D’Emergenza film stasera in tv: ...

Bimbo muore sull’aereo Alitalia Beirut-Roma/ Atterraggio d’emergenza a Bari - soffriva di iperossaluria : Bimba muore in aereo, Atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:33:00 GMT)