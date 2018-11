ATP Next Gen Finals | il favorito Tsitsipas apre col botto | sconfitto Munar

Next Gen ATP 2018 : info regolamento - tv e streaming : Tante le varianti allo sport del diavolo che verranno applicate nei match in programma da oggi al 10 novembre. La formula è quella classica del Master Atp , ovvero due gironi da 4 giocatori ciascuno. ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : la prima giornata. Liam Caruana esordisce con Alex De Minaur : Comincia a Milano il grande spettacolo delle Next Gen ATP Finals 2018. Inizia il torneo che mette di fronte i migliori under 21 del mondo e tra loro ci sarà anche l’italiano Liam Caruana, che ha vinto le qualificazioni e ha conquistato la wild card per la manifestazione che si terrà dal 6 al 10 Novembre alla Fiera di Milano. Caruana farà il suo esordio nel torneo in serata e se la vedrà con il promettente australiano Alex De Minaur, ...

Chi è Liam Caruana? Il tennista italo-texano protagonista delle ATP Next Gen Finals : Liam Caruana è la wild card azzurra che si giocherà il successo alle ATP Next Gen Finals insieme ai migliori giovani talenti del circuito maschile Alle ATP Finals di Milano, al via nella giornata di domani (martedì 5 novembre 2018), l’Italia sarà rappresentata dalla wild card Liam Caruana. Un nome che potrebbe dire poco agli appassionati di tennis, ma che i tifosi azzurri sosterranno sicuramente nel torneo giovanile di fine stagione. Il ...

ATP Next Gen Finals – Sorteggiati i gironi : l’azzurro Caruana nel difficile Gruppo B : Sorteggiati i gironi delle ATP Next Gen Finals 2018: Tsitsipas e Tiafoe nel Gruppo A, l’azzurro Caruana nel Gruppo B Dopo il successo di Liam Caruana su Raul Brancaccio, ottenuta con il punteggio di 2-4 4-1 4-3(4) 4-3(5) (format Next Gen ATP Finals, ndr), il quadro dei gironi delle ATP Next Gen Finals 2018 è finalmente completo. I giovani talenti del tennis mondiale che la prossima settimana si giocheranno il Master di fine anno sono stati ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals 2018 : Liam Caruana padrone di un tabellone di sorprese : Come era già successo lo scorso anno, le Qualificazioni italiane delle Next Gen ATP Finals hanno regalato più di una sorpresa, vuoi per il fatto che siamo alla fine della stagione, vuoi perché il differente sistema di punteggio utilizzato rispetto ai tornei normali ha creato qualche problema di adattamento ad alcuni giocatori. Se nel 2017 a uscire subito è stato Matteo Berrettini, arrivato stanchissimo dopo la prima delle due stagioni che gli ...

Tennis - Next Gen ATP Finals Milano 2018 : sorteggiati i gironi. Tsitsipas con Tiafoe - Caruana pesca Rublev : Sono stati appena sorteggiati a Milano i gironi delle Next Gen ATP Finals, per le quali oggi Liam Caruana ha staccato la wild card riservata ad un Tennista italiano. L’azzurro è stato inserito nel Gruppo B con l’australiano Alex De Minaur, numero due, e lo statunitense Taylor Fritz, numero 4, nonché assieme al temibile russo Andrey Rublev, numero 5 e presente già lo scorso anno in questa manifestazione. Nel Gruppo A il numero uno, ...

Tennis : chi è Liam Caruana - l'italiano qualificato per le Next Gen ATP Finals 2018 : L'anno iniziato dentro i primi 400 del mondo si rivela però difficile, tanto che dal mese di aprile fino a ottobre non riesce a vincere più di una partita a torneo, qualificazioni o tabellone ...

Tennis : chi è Liam Caruana - l’italiano qualificato per le Next Gen ATP Finals 2018 : Sono partiti in otto, ne è rimasto uno: Liam Caruana è il qualificato italiano per le Next Gen ATP Finals 2018, che si terranno a Milano dalla giornata di martedì. Andiamo a vedere il profilo del giocatore che è sì di Roma, ma si può tranquillamente considerare italoamericano. Nato nella Capitale il 22 gennaio 1998, Caruana ha una formazione Tennistica con molto DNA americano: non per caso i primi tornei del circuito juniores li ha giocati lì. I ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Liam Caruana piega in Finale Raul Brancaccio e conquista la wild card : Sarà Liam Caruana (n.622 ATP) ad essere parte delle ATP Next Gen Finals (6 – 10 novembre) di Tennis. Nell’atto conclusivo delle Qualificazioni, che si sono tenute allo Sporting Milano 3 di Basiglio e mettevano in palio la wild card (chiave di accesso al torneo principale), il 21enne romano, che vive in Texas da qualche anno con la sua famiglia, ha sconfitto con il punteggio di 2-4 4-1 4-3(4) 4-3(5) Raul Brancaccio, numero 301 ATP. Un ...

Next Gen ATP Finals 2018 - il regolamento. Set a 4 - niente let e tante novità. Tutti gli esperimenti : Le Next Gen ATP Finals anche quest’anno si distinguono per la loro particolarità in fatto di regolamento. Dopo il 2017, tornano le sperimentazioni su possibili nuovi elementi da introdurre nell’ambito delle partite di tennis del futuro, un argomento da tempo al centro del dibattito su questo sport, ma che solo recentemente ha visto applicazioni concrete. Molte novità si sono già viste un anno fa: lo shot clock ai 25 secondi per la ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Brancaccio spazza via Dalla Valle - Caruana rimonta Giacomini : Vanno in archivio le semifinali del tabellone cadetto delle Next Gen ATP Finals: disputati oggi i due match che delineano i contendenti per un posto nel tabellone principale, assieme ai Next Gen più forti del pianeta in questa stagione. A sfidarsi per la wild card italiana saranno Raul Brancaccio e Liam Caruana. Raul Brancaccio, numero uno del seeding, supera Enrico Dalla Valle con un periodico 4-2 4-2 4-2. Nella prima due partita ad essere ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : tutti contro Stefanos Tsitsipas. La wild card azzurra proverà a stupire : La prossima settimana (6-10 Novembre) a Milano si terrà la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, la manifestazione che mette di fronte i sette migliori Under 21 della classifica mondiale e un giovane italiano, che riceverà una wild card al termine della fase del torneo di qualificazione. Questi sono i Tennisti già certi di partecipare alle Next Gen 2018: il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur, gli americani Frances ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Raul Brancaccio è l’unica testa di serie a salvarsi : Vanno in archivio i quarti di finale del tabellone cadetto delle Next Gen ATP Finals: disputati oggi i quattro match che dimezzano la truppa italiana al via della caccia per un posto nel tabellone principale, assieme ai Next Gen più forti del pianeta in questa stagione. L’unica testa di serie a salvarsi oggi è Raul Brancaccio, numero uno, che supera Riccardo Balzerani in quattro set, col punteggio di 4-3(8) 4-0 2-4 4-1. Dopo aver vinto il ...