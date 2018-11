ATA | stop appalti di pulizia e stabilizzazione Lsu | tutto da rifare

Diciotti - procura di CATAnia chiede l’archiviazione per Salvini : “Stop a sbarco scelta politica insindacabile dal giudice” : Il ritardo nello sbarco dalla nave Diciotti è “giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti (e il 24 agosto si è riunita la Commissione europea) in un caso in cui secondo la convenzione Sar sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro”. Così la procura di Catania motiva la richiesta di archiviazione del ministro ...

ATA - stop appalti di pulizia : ci sarà più spazio per i precari in graduatoria - Gallo spiega perché : Lo stop agli appalti di pulizia ha letteralmente diviso il mondo ATA. Da una parte ci sono quelli che esultano per il risultato raggiunto, ma dall’altra c’è chi vede come un’ingiustizia la stabilizzazione di coloro che lavorano nelle ditte esterne di pulizia. Altri ancora vedono come una minaccia al proprio posto queste nuove assunzioni. Luigi Gallo (M5S), presidente della VII Commissione Cultura della Camera, nel video postato ...

Maltempo Capri : vento forte e mareggiATA - stop ai collegamenti : Il vento sta sferzando su gran parte dell’Italia, da Nord a Sud, investendo anche l’Isola di Capri. Una tempesta di acqua e vento ha colpito Capri che da questa mattina è isolata dalla terraferma dopo l’interruzione dei collegamenti marittimi. Fortissime raffiche di vento e una violenta mareggiata hanno interessato in particolare il versante di Marina Piccola e dei Faraglioni, maggiormente esposto allo scirocco. Si registrano ...

PORTOBELLO - PRIMA PUNTATA/ Ospiti e diretta - Antonella Clerici : "alle ore 00.08 il Big Ben dice stop" : PORTOBELLO, anticipazioni e Ospiti PRIMA PUNTATA: Antonella Clerici conduce affiancata da Carlotta Mantovan e Paolo Conticini. Carlo Verdone e Arisa nel mercatino.

Bundesliga : nona giornATA - i risultati delle partite del sabato. Stop Borussia Dortmund - il Bayern si rifà sotto : Borussia Dortmund-HERTHA BERLINO 2-2 27' e 61' Sancho , B, , 41' e 90' su rig. Kalou , H, Rallenta il Borussia Dortmund di Favre. Al Westfalenstadion i gialloneri passano due volte in vantaggio ma si ...

MotoGp – Stagione terminATA per Crutchlow : dopo l’intervento alla gamba previsto un lungo stop : Cal Crutchlow cade durante le Fp2 del Gp d’Australia e rimedia una frattura molto complessa, il dottore Michele Zasa parla di un difficile recupero prima della fine della Stagione 2018 dopo le varie fratture rimediate prima ad Aragon e poi a Buriram da Jorge Lorenzo, anche un altro pilota è fuori dal prossimo appuntamento di MotoGp a causa di una spaventosa caduta che gli ha causato un brutto infortunio. Stiamo parlando di Cal ...

ATA - stop appalti di pulizia : distribuzione dei posti per provincia : Come verranno distribuite le 12 mila nuove stabilizzazioni ATA, dopo lo stop agli appalti di pulizia esterni? Lo scorso mercoledì 17 ottobre si è detto sì alle 12 mila assunzioni ATA. Questi lavoratori attualmente dipendenti di ditte e cooperative esterne di pulizia, non saranno in realtà dei nuovi assunti nel vero senso del termine. Andranno ad occupare dei posti accantonati da anni. in sostanza saranno assunti sui posti che già occupano. Non è ...

BOOM! TelefonATA al veleno al DG Salini : Rai stoppa Maria De Filippi a Vieni da Me : Maria De Filippi a Vieni Da Me Avete presente la video-anticipazione dell’intervento di Maria De Filippi a Vieni da Me? Conservatelo con cura, potrebbe essere l’unica traccia dell’ospitata della conduttrice pavese nel programma pomeridiano di Rai 1. Possiamo anticiparvi, infatti, che sembra che la TV pubblica abbia scelto di non mandare in onda il segmento denominato “tè delle Principesse” che avrebbe visto la ...

Domenica In - Mediaset blocca l’ospitATA di Belen Rodriguez nel programma di RaiUno : “Stop per difendere la D’Urso?” : Domenica in da una parte, Domenica Live dall’altra: la sfida più agguerrita di questo inizio di stagione. Una gara accesissima che continua a colpi di share, ospiti e frecciatine social. Dopo cinque puntate è in vantaggio Mara Venier con quattro vittorie ma Barbara D’Urso promette battaglia. Proprio il programma di Rai1, dopo aver ospitato Stefano De Martino, ha provato a chiudere il colpo Belen Rodriguez per Domenica 21 ottobre. Un ...

Maltempo Sicilia : binari allagati - stop ai treni sulla CATAnia-Siracusa : Circolazione ferroviaria sospesa dalle 09:45 sulla linea Catania–Siracusa a causa dell’allagamento dei binari fra Lentini e Agnone determinato dalle abbondanti piogge che stanno interessando la zona. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Catania e Augusta. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali ...

Stop all'uso delle gabbie negli allevamenti - lanciATA campagna per abolirle : Parliamo di esseri senzienti che provano gioia e dolore: questo è riconosciuto dalla scienza e si riflette nelle nostre scelte. C'è bisogno di maggiore attenzione sia da parte dell'opinione pubblica ...

NBA - Celtics-Sixers – Terry ‘Scary’ Rozier : la stoppATA su Embiid è da paura! [VIDEO] : Terry Rozier autore di una fantastica stoppata su Joel Embiid: il playmaker di Boston dà spettacolo all’esordio con un gesto atletico clamoroso La regular season è appena iniziata, ma le emozioni non sono di certo mancate. Con una gara come Celtics-Sixers ad aprire la stagione, come poteva essere altrimenti? Successo importante per Boston che liquida Philadelphia con un netto 105-87. Nonostante i tanti punti segnati, a rubare la ...

PIT STOP : produrre auto elettriche è una decisione sbagliATA : Un circolo vizioso per il quale non sembra esserci, ad oggi, un freno: 'Il mondo è impazzito'. Forse ha ragione Tavares. vai alla gallery

Assange - stop al blocco di internet - cellulare e visite in ambasciATA : Julian Assange nell’ambasciata dell’Ecuador (Photo by Carl Court/Getty Images) L’Ecuador ha parzialmente ripristinato le comunicazioni di Julian Assange con il mondo esterno. Il soggiorno dell’attivista australiano nell’ambasciata ecuadoriana di Londra, dove il fondatore di Wikileaks vive da oltre sei anni, è diventato più sopportabile. Il governo ecuadoriano ha sospeso l’accesso internet a marzo di ...